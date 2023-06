Solo una squadra italiana ha fatto i complimenti al City per la Champions strappata all’Inter Dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions contro il Manchester City, la Juventus ha pubblicato un post di complimenti per la formazione inglese.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter esce a testa alta e con più di un rimpianto dalla finale di Champions persa contro il Manchester City. Il gol di Rodri ha condannato la squadra di Inzaghi che comunque ha messo in grande difficoltà gli uomini di Guardiola. Terzo ko in altrettante finali in Europa per una formazione italiana, dopo quelle di Roma e Fiorentina rispettivamente in Europa e Conference League. Come da copione anche in questo caso ci sono state le reazioni social da parte dei club di Serie A. In realtà solo la Juventus si è fatta viva su Twitter, complimentandosi però con i neo-campioni d'Europa.

Grande amarezza in casa Inter per una finale giocata di fatto alla pari contro il Manchester City che sembrava strafavorito alla vigilia. Onore delle armi dunque per i nerazzurri, per i quali non sarà facile smaltire la delusione soprattutto per le occasioni sprecate. Nessun club di Serie A dopo la fine del match ha postato messaggi di incoraggiamento o di complimenti per l'Inter uscita sconfitta. Al contrario ecco che la Juventus non ha perso tempo per rendere omaggio al City con un breve post: "Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League".

Come spesso accade in queste situazioni il tweet ha fatto incetta di commenti di tifosi nerazzurri e juventini, che si sono anche beccati a suon di sfottò alla luce della forte rivalità. Non è la prima volta che la società bianconera sui social pubblica messaggi di questo tipo. Dopo ogni torneo internazionale e non, sul profilo del club del capoluogo piemontese vengono pubblicati messaggi di complimenti per i vincitori, senza fare riferimento a nazionalità o ad altri fattori.

In questa stagione infatti la Juventus si era complimentata con l'Inter quando la squadra di Simone Inzaghi ha vinto la Coppa Italia. I bianconeri hanno poi celebrato i successi di Siviglia e West Ham, contro le italiane Roma e Fiorentina. Non bisogna dimenticare però che nella scorsa stagione era arrivato post celebrativo per la vittoria della Conference della formazione giallorossa.