Solo una squadra italiana ha celebrato il West Ham dopo che ha tolto la Conference alla Fiorentina Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il West Ham in finale di Conference solo la Juventus ha pubblicato un messaggio sui social riservato però ai vincitori.

A cura di Marco Beltrami

Il sogno di vincere la Conference League si è spento per la Fiorentina proprio allo scadere, quando è arrivato il gol vittoria di Bowen per il West Ham. Una delusione enorme per la squadra di Vincenzo Italiano, che non è riuscita dunque a bissare l'impresa della Roma nella scorsa stagione. E dopo la sconfitta dei giallorossi nell'ultimo atto dell'Europa League, altro ko in finale per un'italiana nelle Coppe. Come hanno reagito le altre società della Serie A al risultato? Sono arrivati i proverbiali complimenti? Solo la Juventus ha postato un tweet ma rivolto al West Ham.

Il "galateo" calcistico dei social prevede spesso e volentieri i complimenti non solo ai vincitori, ma anche agli sconfitti. È quello che si è verificato per esempio in occasione del trionfo in Serie A del Napoli, o per la cocente sconfitta della Roma ai rigori contro il Siviglia. Non tutti però come abbiamo visto si uniformano a questo trend, come dimostrato dal post di Fiorentina-West Ham.

Nessuna squadra della Serie A ha postato sui propri profili un messaggio di incoraggiamento o di complimenti per il percorso comunque svolto alla Fiorentina. Solo un club ha scritto qualcosa sulla Conference League, ma per rendere omaggio agli avversari dei viola, il West Ham, per la vittoria del trofeo. Si tratta della Juventus che ha cinquettato: "Complimenti al West Ham per la vittoria della Conference League".

Il post ha suscitato tantissime reazioni sia da parte dei tifosi della Juventus sia da parte di quelli della Fiorentina protagonisti di una storica rivalità. In realtà la società bianconera, pubblica sempre questo tipo di messaggi come se fossero istituzionali e infatti anche in occasione della finale di Europa League aveva fatto i complimenti al Siviglia con buona pace della Roma sconfitta. Nella scorsa annata invece erano stati i giallorossi ad essere celebrati dalla Juve dopo la vittoria in Conference.

Il post dedicato all'Inter dopo la vittoria della Coppa Italia, conferma il comportamento social della Juventus che dedica sempre un messaggio per i vincitori, a prescindere dalla nazionalità. Il prossimo arriverà dopo la finale di Champions tra Inter e Manchester City. A chi sarà rivolto?