Slot non ha dubbi: “È un rigore che non credo sarebbe stato concesso in Premier League”

Arne Slot ha pochi dubbi: "È un rigore che non credo sarebbe stato concesso in Premier League". Queste le parole dell'allenatore del Liverpool che ha conquistato una vittoria pesantissima in casa dell'Inter, imponendosi grazie a una prova di grande sacrificio difensivo e al rigore trasformato da Szoboszlai all’88’.

Il successo consolida la posizione della squadra inglese nelle zone che valgono l’accesso alla fase successiva, in vista dei decisivi impegni di gennaio contro Marsiglia e Qarabag. Al termine della partita, il tecnico dei Reds ha analizzato così la prestazione dei suoi giocatori in conferenza stampa: “Era la quarta partita in dieci giorni, una situazione rarissima nel calcio. Già tre gare in una settimana sono tante, figuriamoci quattro. Avevamo soltanto 13 giocatori di movimento con esperienza tra Premier League e Champions League. Venivamo da una partita durissima contro il Leeds, finita 3-3 ai supplementari, in cui meritavamo molto di più. Arrivare a San Siro, contro un’Inter così forte, e offrire questa prestazione è qualcosa di cui essere orgogliosi”.

Slot ha poi sottolineato l’ennesima gara senza vere occasioni concesse: “Ancora una volta abbiamo limitato al minimo le opportunità degli avversari. Il momento più complicato è stato poco prima dell’intervallo, dopo una decisione arbitrale che, a nostro avviso, poteva essere valutata diversamente. Ma questa è stata un po’ la storia della nostra stagione. La cosa più importante è stata la mentalità”.

Nel secondo tempo, secondo l’allenatore olandese, la squadra è cresciuta ulteriormente: “Siamo diventati sempre più pericolosi, eravamo già andati vicini al gol con Bradley ed Ekitike. Alla fine è arrivato il rigore: una decisione che, probabilmente, in Premier League non sarebbe stata fischiata. Ma se penso agli episodi subiti in stagione, posso dire che il primo gol annullato sarebbe stato molto più chiaramente sbagliato”.

Sul tema arbitrale, Slot è stato diretto ma misurato: “Non dovrebbe andare così, ovviamente. Ma se devo scegliere, preferisco segnare all’86’ piuttosto che al 38’. Abbiamo avuto tante decisioni contro, sia in Premier che in Champions. I giocatori, però, hanno dimostrato ancora una volta grande forza mentale e questa volta siamo riusciti a portare a casa la vittoria”.

Quanto al peso specifico di questo successo, l’allenatore ha spiegato: “Non possiamo sapere cosa accadrà più avanti, ma era fondamentale fare punti qui. Sapevamo quanto sarebbe stato difficile: l’Inter è fortissima in questo stadio. È un risultato importante, come quelli ottenuti contro Real Madrid o Arsenal. Il paradosso è che abbiamo battuto grandi squadre, ma perso punti in altre partite per motivi diversi, uno dei quali l’ho appena citato”.

Infine, sul coro dei tifosi che cantavano il suo nome nonostante le difficoltà nei giorni scorsi dopo l'esplosione del ‘caso Salah': “Significa molto per me, ma non riguarda me: riguarda la squadra. I tifosi erano lì per i giocatori. Ancora una volta ci hanno sostenuto in una situazione difficile, dimostrando che nei momenti complicati siamo tutti uniti. Oggi lo hanno dimostrato sia i tifosi che i giocatori”.

In chiusura Slot ha chiarito una frase interpretata durante un’intervista con Clarence Seedorf sulla situazione legata a Mohamed Salah: “Clarence ha espresso una sua opinione, e io l’ho riconosciuta come tale. Non ho detto chi debba fare il primo passo o altro. Era semplicemente il suo punto di vista, e sono contento di poterlo chiarire”.