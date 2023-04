Skriniar al PSG ora può saltare: una visita medica deciderà il trasferimento Per Skriniar al PSG sembrava tutto fatto ma dalla Francia nelle scorse ore sono arrivate notizie che aprono scenari clamorosi: tutto dipende da una visita medica.

A cura di Vito Lamorte

Mentre l’Inter si regala la semifinale di Champions League dopo 13 anni e un ‘euroderby' con il Milan che bloccherà Milano per una settimana, nelle stesse ore dalla Francia arriva una notizia clamoroso in merito al futuro di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è promesso sposo al Paris Saint Germain e non scende in campo con il club nerazzurro dai minuti finali del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto dello 14 marzo scorso: Skriniar entrò nonostante i problemi alla schiena e questi problemi lo stanno tenendo fuori da più di un mese. Al momento non si sa se scenderà in campo con la maglia nerazzurra un'ultima volta oppure quella del Do Dragao è stata l'ultima.

Sono state dette molte cose in merito alle condizioni del calciatore e il suo rapporto con buona parte dell'ambiente si è ormai spezzato: Skriniar ha indossato anche la fascia da capitano dell'Inter quest'anno e in molti si aspettavano che questo attestato di stima da parte della società potesse essere un segnale da cogliere per poter trattare la sua permanenza a Milano.

Dalla Francia, però, nelle scorse ore sono arrivate notizie che aprono scenari clamorosi attorno a Skriniar in vista del prossimo futuro.

Il PSG vuole avere un quadro più chiaro in merito alla situazione medica del difensore slovacco e ha deciso di programmare una ulteriore visita di approfondimento per analizzare il problema alla schiena che da mesi affligge il calciatore.

Se l'esito del controllo dovesse essere negativo, il trasferimento a Parigi potrebbe anche saltare. In base a quanto ricostruito dal giornale francese Le Parisien, molto vicino alle vicende del PSG, questa scelta rimette in dubbio l’acquisto di Skriniar e subordina tutto ai controlli medici.

Gli ultimi mesi di Milan Skriniar sono tormentati e la chiusura della storia con l’Inter in un modo che nessuno si aspettava ha contribuito a far crescere i dissapori nei suoi confronti: oltre a ciò è arrivato anche l’infortunio alla schiena che ha allargato ancora di più le distanze con l'ambiente nerazzurro.

Adesso potrebbe cambiare tutto in pochi istanti. Il suo futuro al PSG non è più sicuro e tutto dipenderà dal fastidio alla schiena accusato qualche mese fa.