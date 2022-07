Simulazione senza vergogna di Neymar in amichevole: un video dal campo lo inchioda Durante una amichevole del PSG nel Japan Tour, Neymar viene sbugiardato dal replay televisivo: il suo comportamento scatena la rabbia e l’ironia dei tifosi sul web.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Paris Saint Germain di Christophe Galtier sa solo vincere e così, anche dopo la quarta amichevole estiva è arrivata puntuale anche la quarta vittoria. A farne le spese, il G-Osaka formazione giapponese che ha capitolato sotto una valanga di reti: 6-2 il risultato finale per i francesi che si sono divertiti in goleada divertendo il pubblico presente al Panasonic Stadium Suita, ma anche fatto arrabbiare i tifosi sul web. Il motivo? Neymar, il brasiliano che nello show parigino ha segnato una doppietta e offerto un assist a Leo Messi ma che si è reso autore di una incredibile simulazione in area avversaria.

I campioni di Francia hanno messo subito in ghiaccio il match amichevole con un perentorio 4-1 a fine primo tempo, grazie alle reti siglate da Pablo Sarabia, Neymar, Nuno Mendes e Lionel Messi. Una amichevole che ha visto il ritorno al gol anche di O'Ney, che ha sfruttato l'occasione dal dischetto per siglare il momentaneo 2-0 parigino dopo soli 32 minuti di gioco, in una azione che però è diventata immediatamente virale soprattutto sul web. Mentre in campo l'arbitro dell'amichevole, il giapponese Nakamura, è caduto nel "tranello" del brasiliano, in rete il replay del mancato contatto è diventato immediatamente virale, aprendo all'annosa discussione di quanto il talento di Neymar cocci troppo spesso con atteggiamento tutt'altro che sportivi.

Nei replay dell'azione che ha portato al penalty a favore dei francesi, si vede benissimo come il difensore giapponese, Genta Miura abbocchi alla finta di Neymar nella propria area di rigore scivolando maldestramente a terra, ma al momento del possibile contatto, tiri via il piede in tempo per evitare di far cadere l'avversario, con il brasiliano che, però, vola rovinosamente a terra accentuando al massimo la caduta. Una simulazione che impietosamente le telecamere televisive immortalano, visto che non vi è assolutamente alcun intervento irregolare decisivo per far crollare in quel modo sul terreno il brasiliano. Tanto è bastato per macchiare ancora una volta la prestazione dell'ex Barcellona che pur ha disputato un match egregio, con due gol, un assist per Messi e 90 minuti più che positivi.

La stella brasiliana, considerata giustamente uno dei migliori giocatori della propria generazione, è finita così al centro delle polemiche soprattutto via web, dove sui social si sono consumate critiche condite da ironia e sarcasmo dei più, a riprova della oramai sempre più confermata reputazione attorno agli atteggiamenti antisportivi di Neymar: ‘Ma perché diavolo si sta tuffando in un'amichevole?‘ ha esordito un utente a corredo del video che inchioda Neymar, subito seguito da altri commenti poco piacevoli. "Ma era necessario? Stavano già vincendo…", "Un giocatore così tenero, che rotola sempre a terra, fingendo dolore", "Fa un danno solamente a se stesso!", "Non c'è più nemmeno da ridere a questo punto… c'è qualcosa di veramente sbagliato in lui". Qualcuno ha provato a difenderlo ("fanno tutti così, ma quando lo fa Neymar si scatena il putiferio") ma con poco successo.

Dopotutto il fastidio di vedere una delle stelle assolute del calcio di oggi simulare spesso e volentieri, torna ciclicamente quando si tratta di Neymar, perché già nel recente passato i suoi atteggiamenti hanno scatenato l'ira di giocatori e tifosi avversari. Come accadde nell'oramai celebre Colombia-Brasile, match di qualificazioni mondiali, dopo uno scontro con lo juventino Cuadrado che lo attaccò direttamente in campo, e così come accadde, ancora in Nazionale, contro il Perù e le conseguenti accuse sulla più che dubbia sportività di Neymar.