Simone Inzaghi smarrito durante l'intervista, non sa come andare avanti: "Rifalla, va" Simone Inzaghi in difficoltà durante l'intervista, dimentica quello che avrebbe dovuto dire e chiede al giornalista di rifare tutto. Scena curiosa.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter è obbligata a voltare pagina e mettere da parte in fretta la delusione per l’epilogo della Serie A, con il pensiero rivolto unicamente all’imminente finale di Champions. Un compito tutt’altro che semplice per Simone Inzaghi, consapevole che una vittoria contro il PSG cambierebbe radicalmente i giudizi su questa stagione. Quel che è certo è che in casa nerazzurra occorre uno sforzo per superare anche la stanchezza fisica e mentale accumulata dopo un’annata estenuante. Anche l’allenatore, durante l’ultima intervista, ha mostrato qualche segno di stress in risposta a una domanda.

Inzaghi si ferma durante l'intervista, non riesce a proseguire

Simone Inzaghi si è letteralmente smarrito prima di rispondere a un quesito su come ripartire dopo la mancata vittoria dello scudetto:"In campionato, uno scudetto perso di pochissimo cosa deve essere? Benzina, carburante, nella vostra testa, nel vostro orgoglio?" Probabilmente ancora scottato per il duello perso a distanza con il Napoli, Inzaghi ha iniziato a rispondere:

"Sicuramente sappiamo del campionato appena concluso, è normale che ci sia delusione perché abbiamo… abbiamo…".

Simone Inzaghi in difficoltà durante l'intervista, la richiesta al giornalista

Incapace di riprendere il filo del discorso, Inzaghi si è bloccato, mostrando un’espressione di disappunto e chiedendo al suo interlocutore di riformulare la domanda e cancellare la registrazione: "Rifalla, va". Così il giornalista di Sky ha deciso di ripartire, proponendo la domanda in modo diverso ma con lo stesso concetto. Questa volta Inzaghi si è fatto trovare pronto: "È normale che ci sia delusione per il campionato, volevamo vincere e abbiamo trovato una grandissima rivale, a cui vanno fatti i complimenti. Ora il nostro unico obiettivo è la finale di Monaco, cercheremo di arrivarci nel miglior modo possibile".

Inzaghi, che si è anche mostrato in disaccordo con Conte, vuole voltare pagina in vista del match più importante della stagione:

"Sappiamo che vincerla fa tutta la differenza del mondo, però sono d’accordo con Farris dopo Como: i ragazzi sono stati straordinari, abbiamo dato tutto senza fare scelte, senza cercare alibi. Abbiamo fatto un cammino entusiasmante. Per il campionato c’è delusione ma, ripeto, non voglio parlarne ora, sarebbe mancare di rispetto a una squadra che ha vinto con merito. Anche nel 2023 il percorso non era stato semplice, ma è passato. Il futuro è solo il PSG".