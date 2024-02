Simone Inzaghi rammaricato dal risultato finale di Inter-Atletico Madrid: “Meritavamo di più” Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida valida per l’andata degli ottavi di Champions vinta dalla sua Inter 1-0 contro l’Atletico Madrid. Il tecnico piacentino è rammaricato per il risultato: “Ci sta stretto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi ha parlato al termine della sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions vinta dalla sua Inter 1-0 contro l'Atletico Madrid. Il tecnico piacentino ha esaltato Arnautovic autore del gol decisivo che insieme a Sanchez, entrato nella ripresa con l'austriaco, l'hanno soddisfatto. Un buon punteggio in vista della gara di ritorno che però non fa dormire sonni tranquilli allo stesso allenatore nerazzurro che a Sky a fine partita ha analizzato il match non riuscendo a mascherare un certo rammarico.

"C’è un po’ di rammarico perché per quanto fatto e creato avremmo meritato di più, sappiamo che sarà un ritorno difficile – ha spiegato prima di concentrarsi su Arnautovic – Arna è entrato molto bene, lui e Sanchez mi stanno soddisfacendo, sono contento per Marko che avrebbe meritato il gol prima". Allo stesso tempo Inzaghi ha espresso però la sua preoccupazione per l'infortunio di Thuram: "Speriamo di non perderlo per molto tempo".

Il secondo clamoroso errore di Arnautovic prima del gol decisivo.

Analizzando la partita però Simone Inzaghi non è riuscito a non sottolineare ancora il suo concetto iniziale, ovvero quello relativo al risultato: "Penso che l'1-0 stia un po' stretto all'Inter – ha aggiunto ancora – Sicuramente avevamo un avversario di valore e facevamo fatica a togliere loro la palla ma l'Inter ha fatto un'ottima gara". Dallo studio poi chiedono a Inzaghi se quella contro l'Atletico fosse la stessa situazione del Porto lo scorso anno: "Sì. Il Porto, rispetto a Benfica e Milan, è quella che c'ha dato più problemi per arrivare in finale – ha spiegato l'allenatore – C'ha fatto soffrire anche qua a Milano".

Il tecnico piacentino alla fine non ha nascosto comunque la sua soddisfazione per aver visto in campo ancora una volta un'Inter arrembante e propositiva capace di mettere in difficoltà più volte l'Atletico. A tal proposito ha specificato: "I cambi sono stati importantissimi stasera – spiega in riferimento non solo ad Arnautovic e Sanchez ma anche a Carlos Augusto e Dumfries che evidentemente hanno cambiato la partita – Non eravamo entrati molto bene nel secondo tempo e i cambi c'hanno fatto rialzare"