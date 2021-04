Brutte notizie in casa Lazio. Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid ed è stato immediatamente posto in isolamento. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la moglie dell'allenatore della formazione capitolina, Gaia Lucariello attraverso una delle sue Instagram stories. Nel tardo pomeriggio la società di Lotito aveva annunciato che un componente dello staff tecnico aveva contratto il virus. Si tratta dunque proprio del mister biancoceleste.

"Ciao a tutti… ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al Coronavirus. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio". Così Gaia Lucariello sui social ha annunciato la positività di tutti i componenti del suo nucleo familiare, compreso il marito Simone Inzaghi. Tutti in isolamento dunque, con la situazione che sembra essere sotto controllo. L'annuncio della signora Inzaghi spegne i dubbi dei tifosi, alimentati dal comunicato della Lazio.

La società di Lotito infatti aveva preferito non fare il nome del tecnico, annunciando: "La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati". Nessuno si aspettava che ad essere positivo fosse proprio il tecnico che ora sarà costretto ai box, con il suo posto, che sarà preso in campo dal secondo Massimiliano Farris.

Dopo il caso di Pessina, che ha portato a 8 i calciatori che hanno contratto il Covid nel focolaio scoppiato in Nazionale, dunque ai box anche il mister della Lazio. Sicuramente non potrà guidare la squadra nelle sfide contro Verona e Benevento, con il club che spera di ritrovarlo in vista del big match contro il Napoli che potrebbe rivelarsi decisivo per la Champions, in programma il 22 aprile. Difficile ma non impossibile.

