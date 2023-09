Si toglie la maglia ed esulta prima di fare gol, una grave mancanza di rispetto per gli avversari Tanti calciatori nelle loro esultanze si tolgano la maglia dopo aver realizzato un gol, ma dal campionato georgiano arriva una novità assoluta: qualcuno l’ha fatto ancora prima di segnare.

A cura di Vito Lamorte

Non è raro che i calciatori nelle loro esultanze si tolgano la maglia dopo aver realizzato un gol, ma dal campionato georgiano arriva una novità assoluta: qualcuno l'ha fatto ancora prima di segnare.

Tornike Akhvlediani ha mostrato fiducia nei suoi mezzi e un grande mancanza di rispetto nei confronti degli avversari perché non è un comportamento sportivo quello tenuto dal calciatore del Samtredia, club che lotta per non retrocedere nel massimo campionato georgiano.

La sua rete ha aiutato la squadra a mettere fine a una serie di sette partite senza vittorie consecutive questo nella trasferta a Dila grazie alla vittoria per 3-1: proprio quando la squadra di casa stava tentando il forcing finale per cercare il gol del pareggio, ecco che è arrivato l'episodio che ha gelato lo stadio Tengiz Burjanadze,

Akhvlediani, con la squadra di casa tutta in attacco, ha raccolto il lancio di un compagno e dopo aver evitato fuorigioco e portiere ha depositato in rete il punto della vittoria.

Dopo aver vinto l'no contro uno con il portiere avversario, il 24enne ha tenuto un comportamento poco sportivo e si è tolto la maglia prima di calciare la palla in fondo alla rete. Il tocco era facile e nessuno l'avrebbe mai recuperato ma questo tipo di atteggiamento non è esattamente corretto nei confronti di chi sta di fronte.

Ci sono tanti modi per celebrare il primo gol per un nuovo club ma Akhvlediani, che non era riuscito a farlo nelle sue prime quattro uscite, ha deciso che avrebbe dovuto utilizzare questo per irridere gli avversari. Il calciatore ha ricevuto il cartellino giallo per essersi tolto la maglia.

Adesso il Samtredia si ritrova ancora in zona play-out ma ora sono a soli cinque punti dalla potenziale salvezza aritmetica senza passare per gli spareggi: nonostante il comportamento non proprio sportivo, quello di Akhvlediani potrebbe esseere un gol fondamentale per la stagione.