Si parla di Juventus e Vlahovic, Adani perde la testa in diretta: “Siete disonesti e falsi!” Lele Adani non le manda a dire quando si parla di Juventus: l’innesto di Vlahovic è la scintilla che lo fa esplodere in diretta.

A cura di Paolo Fiorenza

In queste ore i tifosi della Juventus esultano per essersi portato a casa uno dei più letali bomber europei, quel Dusan Vlahovic strappato alla Fiorentina con un grosso sforzo finanziario – operazione da 90 milioni totali tra cartellino e spese accessorie, oltre all'ingaggio – e sul quale il club bianconero intende costruire il prossimo ciclo con mirino fissato obbligatoriamente sulla Champions League, palcoscenico su cui la Vecchia Signora vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista. Intanto però l'iniezione del 22enne attaccante serbo consente di rilanciarsi anche in campionato, con un posto nei primi quattro da acciuffare assolutamente da qua a fine maggio.

Uno scenario che tuttavia, al solo sentirne parlare, fa infervorare in diretta Lele Adani, che – rosa attuale della Juventus alla mano, con in più Vlahovic – sottolinea non solo il fallimento del mai nominato Allegri fino a questo punto della stagione, ma anche la mancanza di onestà intellettuale di chi adesso si accontenterebbe solo di un quarto posto senza chiedere a squadra ed allenatore di lottare per una posizione più consona all'organico.

"Questa è la Juve – premette Adani brandendo un foglio con la formazione bianconera – Quindi questa squadra è uno scandalo che sia quinta quando manca un terzo del campionato. Questa squadra è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Questa squadra qua – indica sempre il foglio – quella che ha messo Vlahovic. Se voi non dite che è uno scandalo, siete dei disonesti, dei bugiardi, dei falsi, dei servi, non siete giusti. Perché questa squadra, che è quinta senza tirare in porta a San Siro, una cosa mai accaduta nella storia della Juve, è uno scandalo del gioco, è un insulto al gioco. Questa squadra!".

Leggi anche Cosa succede se la Juve non si qualifica per la Champions dopo aver preso Vlahovic

Adani è un fiume in piena e non si trattiene: "E ora io devo sentire che con Vlahovic questa squadra deve arrivare quarta?!? Ma voi state offendendo la verità. E qui la verità vi arriva in faccia, nei denti, se la volete sentire o no, perché qua si parla di calcio in maniera libera e giusta, non siamo servi di nessuno. Quarta questa squadra che aggiunge Vlahovic? Vlahovic in un calcio di proposta – quello di Italiano – e in un calcio di non proposta – quello che ha fatto l'anno scorso – fa un gol a partita e la squadra deve arrivare quarta?".

L'opinionista emiliano, ospite come sempre della Bobo TV – fa il paragone con l'Inter capolista, per mostrare come sia possibile piazzare una striscia importante e sovvertire l'inerzia della stagione anche in poco tempo: "L'Inter, che ora è prima, quando prende gol da Zielinski a fine novembre è virtualmente a -10: poi ribalta, vince 3-1 ed è ad un potenziale +7 in due mesi. E la Juventus perché non deve lottare per lo Scudetto?!?".