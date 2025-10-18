Serie A
Si ferma Nkunku, emergenza in attacco per il Milan contro la Fiorentina: tutti gli indisponibili di Allegri

Brutte notizie per il Milan e per Allegri: Nkunku salta la sfida con la Fiorentina per un problema a un alluce. L’attaccante francese si aggiunge alla già lunga lista degli indisponibili rossoneri.
A cura di Vito Lamorte
Settimana complicata per Massimiliano Allegri, che in vista del posticipo della 7a giornata di Serie A con la Fiorentina deve fare i conti con un’altra assenza pesante: Christopher Nkunku, infatti, non sarà convocato a causa di un problema a un alluce gonfio.

Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia aveva parlato del problema di Nkunku: "Ha questo alluce che gli dà fastidio: se riuscirà a mettersi la scarpa sarà dei nostri". Il francese però non ha superato l'ultimo provino e dunque non verrà convocato per Milan-Fiorentina. Gli esami svolti oggi hanno confermato lo stop che va ad allungare l’elenco degli indisponibili insieme a Rabiot, Pulisic, Estupiñán e Jashari. Convocati Balentien e Sala.

Il Milan perde anche Nkunku per la Fiorentina

L’assenza di Nkunku – che non sarebbe comunque partito dal primo minuto – si somma a quella di Pulisic, complicando ulteriormente le scelte offensive di Allegri. Il tecnico rossonero potrà contare solo su due attaccanti di ruolo, ovvero Santi Gimenez e Rafael Leao, con Loftus-Cheek pronto ad adattarsi in avanti se necessario.

Una situazione alquanto complicata per il Diavolo, che dopo la sosta si ritrova senza alcuni dei suoi migliori calciatori. A far preoccupare di più sono Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Il francese ha ritrovato la via del gol con la nazionale dopo quasi un anno, ma la gioia è durata poco: gli esami svolti a Milano hanno infatti rivelato una lesione al soleo, più seria del previsto, e verrà rivalutato tra dieci giorni, ma potrebbe restare fermo per circa un mese.

Anche Christian Pulisic si è fermato durante la pausa per le nazionali, lasciando il campo dopo mezz’ora nell’amichevole contro l’Australia del 15 ottobre. Tornato a Milano, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. L’attaccante del Milan sarà rivalutato tra dieci giorni, ma salterà sicuramente almeno le prossime tre gare.

