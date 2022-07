Si fa due foto allo stadio e ha un’idea diabolica: inganna i tifosi di un’intera nazione per 5 ore L’incredibile storia è accaduta a Rafael Fernandes un semplice tifoso che è stato scambiato per un ultimo acquisto di mercato in Ligue 1: e per quasi un giorno tutta la Francia gli ha creduto.

A cura di Alessio Pediglieri

La foto con cui Rafael Fernandes ha ingannato tutti i giornalisti sportivi francesi

È il sogno nascosto di ogni vero tifoso di calcio poter essere ingaggiato dalla propria squadra del cuore e diventarne a tutti gli effetti un nuovo acquisto di cui parlano giornali, radio, tv e web. Bene, per Rafael Fernandes tutto questo si è trasformato in realtà, visto che è stato scambiato dai soloni del calciomercato come l'ultimo incredibile arrivo da parte del Tolosa dal PSG. Peccato che si sia trattata della classica "cantonata", uno scivolone altrettanto incredibile cui hanno creduto tutti per un'intera giornata. Fino a scoprire che non c'era alcunché di vero.

A metterci lo zampino, oltre il destino beffardo che ha fatto coincidere una serie di elementi che hanno portato a far credere alla veridicità della notizia, è stato lo stesso ragazzo, all'anagrafe Rafael Fernandes che, insieme ai suoi amici, una volta capito cosa stava succedendo ha cavalcato l'onda dando la spalla a chi ne decantava il trasferimento di mercato. Poi, dopo l'entusiasmo iniziale generale, è bastato un minimo di approfondimento per capire che si trattava semplicemente di un caso di omonimia. Ma oramai la magra figura per tutti i giornalisti sportivi d'Oltralpe era bella che confezionata.

Tutto è nato quando Rafael decide di postare sui suoi profili social una sua foto in cui mostra orgogliosamente la nuova maglia del Tolosa 2022-2023. Il tutto allo Stadium Municipal, la casa del club che milita in Ligue 1, inviando gli scatti ad amici e conoscenti facendosi passare, per scherzo, per l'ultimo acquisto della società. Ma Rafael non sa di avere scatenato un incredibile effetto perverso attorno a se stesso, a tal punto che qualche ora dopo tutti lo considerano davvero un neo acquisto del Tolosa, unicamente perché nel PSG c'è un giovane talento che si chiama come lui: Rafael Fernandes.

Avvisato del vortice di notizie che le sue fotografie hanno scatenato, Rafael decide di giocarci ancora su e insieme ai suoi amici, e sfruttano quelle immagini che facevano il verso ai veri giocatori e postandole sui propri account. Gli scatti vengono ripresi da varie testate, si parla di una "notizia di mercato importante" per il Tolosa, finché alcuni cronisti di RMC Sport indagano un po' più a fondo e capiscono l'inganno durato ben oltre cinque ore, mezza giornata.

Il "vero" Rafael Fernandes tra i tesserati giovanili del Psg (Credits: Psg Official Site)

Intanto, però, sui vari account di diverse testate l'acquisto di Rafael Fernandes dal PSG era stato ribattuto più e più volte e solamente una volta scoperto che non era vero, i post sono stati frettolosamente tolti. Lasciando comunque al giovane Rafael ancora un po' di notorietà, tanto improvvisa quanto enorme: "Come ho firmato per il Tolosa per 5 ore senza farlo apposta", ha scritto sul proprio account Twitter creando un thread che in poche ore, su un semplice account da 58 follower, ha accumulato più di 1.800 retweet e oltre 7 mila like.