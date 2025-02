video suggerito

Shock per la famiglia di Muriel, il cognato di 24 anni ucciso a colpi di mitraglietta in un agguato Luis Fernando Ramírez Lindao, fratello della moglie di Luis Muriel ex di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta è stato vittima di un vero e proprio agguato in patria.

A cura di Marco Beltrami

Gravissimo lutto per la famiglia di Luis Muriel, vecchia conoscenza della Serie A attualmente in forza all'Orlando City. Il cognato dell'ex centravanti di Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta è stato assassinato in un vero e proprio agguato in Colombia. Luis Fernando Ramirez Lindao è stato raggiunto da 20 colpi di mitragliatrice.

Il cognato di Luis Muriel ucciso in un attentato in Colombia

Luis Fernando Ramirez Lindao si trovava alla guida del suo furgone bianco tra la 14a e la 24a strada del quartiere El Carmen, nel comune di Maicao, del dipartimento di La Guajira, quando è stato avvicinato da alcune moto. Gli uomini a bordo hanno estratto un mini Uzi, ovvero una pistola mitragliatrice e hanno esploso una serie di colpi verso l'abitacolo colpendo a più riprese Ramirez Lindao.

La dinamica dell'agguato costato la vita a Ramirez Lindao

Quest'ultimo stando alle ricostruzioni della polizia, accortosi della presenza delle moto avrebbe cercato con un tentativo estremo di salvarsi ma ha perso il controllo del suo Toyota Fortuner che si è ribaltato sul fianco sinistro. A quanto pare la vittima dell'agguato è morta sul colpo raggiunta da un colpo alla testa, con il corpo che è poi rimasto esanime sul sedile. Alcuni testimoni hanno cercato di aiutare Ramirez ma non hanno potuto fare altro che constatare la sua morte prima dell'arrivo dei soccorsi.

Secondo quanto riportato da El Tiempo alcuni parenti di Ramirez Lindao sono arrivati sul luogo dell'attentato e hanno preso il corpo. Una situazione che ha impedito alle autorità di effettuare rilievi più importanti per le indagini sull'incidente. Gli inquirenti stanno comunque cercando di vederci chiaro, in primis nel tentativo di capire se il giovane avesse ricevuto o meno minacce personali. Infatti nei giorni precedenti sui social era circolato un video realizzato da anonimi contenente parole minatorie anche nei confronti del 24enne, a cui avevano fatto seguito diversi atti criminosi. Saranno fondamentali anche le ricostruzioni dei testimoni: la gente è corsa a nascondersi in casa o nei negozi e una fonte ha rivelato: "Sono stati secondi di terrore, il rumore degli spari era assordante".

Chi era Luis Fernando Ramirez Lindao, cognato di Muriel

Luis Fernando Ramírez Lindo era un uomo d'affari molto noto in città. Fratello di Tasharem Villegas Lindao, ovvero la moglie dell'ex calciatore di Luis Muriel. Era anche il nipote dell'attuale deputato per il dipartimento di La Guajira, Yasmira Lindao Pana.