Shock nella notte, Eduardo Salvio è ricercato: ha investito la moglie mentre era con un’altra Eduardo ‘Toto’ Salvio è in fuga dopo aver investito la moglie da cui ha avuto due figli. Il video delle telecamere di sicurezza mette nei guai il giocatore.

A cura di Paolo Fiorenza

Risveglio shock per l'Argentina, dove notiziari TV e siti web stanno rilanciando dall'alba la notizia della fuga di Eduardo Salvio, giocatore del Boca Juniors e nazionale albiceleste. Il 31enne esterno d'attacco ex Atletico Madrid e Benfica è ricercato dalla polizia dopo la denuncia della moglie che ha dichiarato di essere stata investita dal giocatore quando lo ha trovato in automobile con un'altra donna.

Magalí Aravena ha fatto mettere a verbale cosa è accaduto all'esterno dell'abitazione di ‘Toto' Salvio. La donna – dopo averlo trovato con un'altra – si è rivolta al marito avvicinandosi al finestrino della vettura e "chiedendogli di parlare", in quel momento il giocatore del Boca ha accelerato e l'ha investita trascinandola per qualche metro: "è in fuga", recita il rapporto della polizia.

L'incidente è avvenuto a Puerto Madero, un barrio di Buenos Aires, poco prima dell'una di notte in Argentina. Dopo avere investito la moglie ferendola al ginocchio, Salvio ha fatto retromarcia con la sua Mercedes Benz facendo perdere le proprie tracce. Il caso è inquadrato nella violenza di genere e la polizia sta ricercando il giocatore: gli inquirenti stanno analizzando i video delle telecamere di sicurezza del luogo in cui è avvenuto l'incidente. Intanto alla donna è stato dato un pulsante antipanico per avvisare immediatamente le forze dell'ordine qualora il marito provi a nuovamente a minacciarla o farle del male.

Secondo quanto denunciato dalla Aravena, una settimana fa la donna si è separata da Salvio per decisione di entrambe le parti. Attualmente vive con i suoi figli in un appartamento a Olivos, vicino la capitale, mentre il giocatore del Boca è rimasto nella sua casa a Puerto Madero nelle cui vicinanze è accaduto il fattaccio. Magalí Aravena è una modella e imprenditrice di successo nel campo della moda, oltre ad avere un grande seguito su Instagram con decine di migliaia di followers. La coppia stava assieme da un decennio ed ha avuto due figli, la crisi era esplosa già al termine del 2020 con pesanti ripercussioni sulla carriera del giocatore, che l'anno scorso ha visto scendere notevolmente il livello delle sue prestazioni e perso minutaggio.

Edoardo Salvio con la moglie Magalì Aravena

Nelle ore successive all'incidente, è stato diffusa la denuncia integrale fatta dalla donna alla polizia: "Alla data, ora e luogo indicati, il personale di intervento viene chiamato da una donna travolta dal compagno, che è fuggito. La denunciante afferma di essere la moglie del sig. Eduardo Antonio SALVIO da 10 anni e che a seguito della relazione hanno avuto due figli. Che per una settimana entrambe le parti hanno deciso di prendersi una pausa nella relazione e che la deponente insieme ai suoi due figli è andata a vivere qualche giorno in un appartamento nella città di Olivos. Alle 00:50 circa, con l'intenzione di parlare con il compagno, si reca presso la casa coniugale e quando arriva sul posto osserva la presenza del marito accompagnato da una signora all'interno del loro veicolo privato".

"La dichiarante si trova proprio davanti all'auto in questione chiedendo di parlare, momento in cui il Sig. SALVIO, con l'intenzione di lasciare il luogo, inizia ad avanzare, quando la denunciante viene colpita con la ruota anteriore del veicolo sulla gamba destra, cadendo sull'asfalto, provocando un'abrasione all'altezza del ginocchio destro ben visibile. Approfittando di questa situazione, il Sig. SALVIO effettua una retromarcia per fuggire dal luogo, uscendo dalla vista. La denunciante è stata assistita da un'ambulanza, con diagnosi di trauma da flessione dell'arto inferiore destro", si conclude il verbale. Una brutta storia che potrebbe ulteriormente far precipitare la carriera di Eduardo Salvio, in passato accostato anche a club italiani.