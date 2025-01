video suggerito

Shock nel calcio tedesco: Luca Meixner trovato morto nel suo letto appena dopo Natale Tragedia nel calcio tedesco: il centrocampista Luca Meixner è morto a 22 anni. Il calciatore del Reutlingen è stato trovato privo di vita nel suo letto due giorni dopo Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una terribile notizia ha sconvolto il calcio tedesco: Luca Meixner è stato trovato morto nel suo letto appena due giorni dopo Natale. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sulla tragedia. La scomparsa del 22enne centrocampista è stata annunciata nelle scorse ore dal suo club, lo SSV Reutlingen, formazione che milita in Oberliga, la quinta divisione del calcio teutonico.

Il Reutlingen annuncia la morte di Luca Meixner a 22 anni

Il club ha espresso il suo cordoglio in una dichiarazione postata su Instagram, dicendosi "profondamente addolorato e sconvolto" dalla prematura scomparsa del giovane calciatore. "Lo scorso fine settimana abbiamo ricevuto la terribile notizia che il nostro giocatore Luca Meixner è morto inaspettatamente venerdì 27 dicembre all'età di 22 anni – inizia la nota del Reutlingen – L'intera famiglia del SSV è profondamente addolorata e sconvolta. I suoi compagni di squadra e tutti i dipendenti piangono Luca e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni. Chiediamo che la privacy della famiglia di Luca venga rispettata in questo momento difficile".

Il centrocampista tedesco – che aveva fatto tutta la trafila nelle giovanili del Reutlingen, entrando nel 2017 nell'Under 17, passando poi per l'Under 19 e infine esordendo in prima squadra nel 2021 – era un titolarissimo della formazione del Baden-Württemberg: 22 presenze complessive e un gol in questa prima parte di stagione (100 le presenze totali in carriera tra campionato e coppa, con 6 reti e 4 assist in totale), statistiche che purtroppo non potrà più rimpolpare. Il suo nome resterà dunque per sempre associato ai colori dello SSV Reutlingen, l'unica squadra della sua vita.

Leggi anche Mathias Acuña trovato morto nella stanza d'albergo: il decesso in circostanze tragiche

Luca Meixner ha giocato per tutta la carriera con i colori del Reutlingen

Meixner ha giocato l'ultima partita del Reutlingen prima della pausa invernale lo scorso 7 dicembre, un pareggio 1-1 che ha lasciato la squadra al decimo posto in classifica. Niente in quel momento lasciava presagire la tragedia che sarebbe avvenuta di lì a poco. Tutto il calcio tedesco è stato lasciato in shock dalla morte del giovane calciatore e tanti club hanno inviato i propri messaggi di cordoglio in questo drammatico giorno.

I tifosi del Reutlingen ricordano Luca su una lapide commemorativa

L'FSV 08 Bietigheim-Bissingen, rivale in campionato del Reutlingen, ha espresso tra gli altri la sua vicinanza: "Le più profonde condoglianze da Bietigheim-Bissingen in questo momento difficile di dolore del club, siamo fermamente al vostro fianco".