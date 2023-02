Shakira riceve una torta a sorpresa per il suo compleanno, sopra c’è Piqué: viene spazzato via Shakira ieri ha compiuto 46 anni nello stesso giorno in cui Piqué ne ha fatti 36: tutto pensava tranne di trovarsi a casa una torta di compleanno con sopra robe come Casio e Twingo….

A cura di Paolo Fiorenza

Per uno degli scherzi che solo il destino cinico e baro riesce ad architettare, ieri è stato il compleanno sia di Shakira che di Gerard Piqué. La cantante colombiana è nata infatti il 2 febbraio del 1977 – ha dunque compiuto 46 anni – mentre l'ex calciatore del Barcellona e della Spagna è di dieci anni più giovane. Quella che era stata una coincidenza ricoperta di miele durante i 12 anni della loro relazione, è ora diventata un'amara beffa, dopo la loro separazione dello scorso giugno.

La 23enne Clara ha preso il posto di Shakira al fianco di Piqué

Da allora, il veleno è andato sempre più aumentando tra i due, soprattutto dopo l'emergere del tradimento di lui con quella che è poi diventata la sua attuale compagna, la giovane studentessa catalana Clara Chia Martì. Il culmine del rancore reciproco, pur essendoci due figli di mezzo, si è raggiunto con la pubblicazione dell'ultima canzone di Shakira, in cui la superstar della musica latinoamericana distrugge lo spessore umano di Piqué ma dà addosso anche a colei che ha preso il suo posto nel cuore dell'ex giocatore, paragonandola ad un Casio e ad una Twingo, intesi come sinonimo di bassa qualità se messi a confronto a Rolex e Ferrari (ovvero la stessa Shakira).

Shakira e Piqué sono stati una coppia da favola: ma senza lieto fine

Ebbene, tutti questi elementi (Piqué che indicava l'orologio al proprio polso, il Casio, la Twingo e la stessa Shakira) sono finiti su una torta di compleanno fatta arrivare all'abitazione che a Barcellona ospita la cantante assieme ai due piccoli Milan e Sasha. Era il nido d'amore condiviso con l'ex calciatore, adesso per lui è terreno proibito, dopo che all'inizio della crisi dello scorso anno era stato sbattuto fuori in seguito al suo tradimento. L'omaggio è stato fatto da una trasmissione televisiva spagnola, El programa de Ana Rosa.

Il dolce in questione non è stato rifiutato da Shakira, che anzi lo ha poi mostrato in una storia su Instagram, ma con una assenza molto visibile: la sagoma di Piqué era stata spazzata via, come peraltro è avvenuto anche nella sua vita. Invece c'erano ancora sia il Casio che la Twingo, evidentemente evocavano ricordi meno spiacevoli…