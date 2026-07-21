Scaloni smonta la teoria del complotto: “Eravamo a pezzi, la Spagna è stata migliore dell’Argentina”

Il CT dell’Argentina rende merito alla Spagna e non cerca scuse, anche se Scaloni ammette che l’Argentina era senza benzina in finale.

La finale persa ovviamente brucia e brucerà molto a lungo per l'Argentina, che voleva entrare ulteriormente nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, ma Lionel Scaloni non perde la sua signorilità e in una lunga chiacchierata con i media al ritorno in patria smonta ogni teoria del complotto, dice che ha vinto la squadra che ha meritato e la sua squadra è arrivata in finale con le pile scariche. Ma Scaloni non ha invece confermato la sua presenza in panchina anche in futuro.

L'ammissione di Scaloni: "Spagna migliore di noi"

La signorilità a Scaloni non manca, e a differenza di alcuni suoi calciatori che hanno dato vita a uno spettacolo indegno dopo la finale. Il CT non si è lamentato dell'arbitraggio, non ha accusato nessuno, non ha gettato benzina sul fuoco della teoria del complotto, già svanita come una bolla di sapone. Solo oggi per la Spagna: "L'arbitraggio non è stato ingiusto. Abbiamo perso perché loro sono stati la squadra migliore. Dobbiamo riconoscere che hanno giocato molto meglio di noi". Poi il selezionatore argentino ha parlato della sua squadra: "Probabilmente siamo arrivati in finale a pezzi, il serbatoio era vuoto. Ed è giusto riconoscere che loro sono stati più forti, questo ci renderà migliori".

Lionel Scaloni durante la finale tra Spagna e Argentina.

Da definire il futuro di Scaloni, che può rimanere all'Argentina

Scaloni però non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Il prolungamento contrattuale sembra scontato, secondo i media dell'Argentina rimarrà, ma del suo futuro non ha voluto parlare lasciando così pensare che non è così scontato come pare il rinnovo. La federazione argentina vuole confermarlo sia per i risultati (due finali Mondiali consecutive e due vittorie in Copa America) sia perché Messi lascerà e la nazionale sarà rinnovata e un allenatore di comprovata bravura e con l'esperienza giusta sarebbe l'ideale per creare un nuovo ciclo.