Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a Lione

Terribile tragedia alla vigilia di Lione-PAOK Salonicco di Europa League, match in programma giovedì. Sette tifosi della squadra greca, che si erano messi in viaggio in macchina per raggiungere la Francia, sono morti oggi sul colpo in un incidente stradale in Romania. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono ancora ricoverate in ospedale.

Incidente mortale per sette tifosi del PAOK diretti a Lione

L'incidente mortale è avvenuto nella Romania occidentale, sull'autostrada DN6-E70, nei pressi di Lugojel. Le immagini, registrate dalla telecamera di un veicolo che viaggiava dietro il minivan nero dei sostenitori del PAOK, lasciano senza fiato per la violenza dell'impatto. Fatale è stato un tentativo di sorpasso improvvido a un camion, che si è trasformato nel devastante scontro frontale con un altro mezzo pesante che veniva nella direzione opposta.

Non è dato sapere se alla tragedia abbia contribuito un colpo di sonno oppure se il guidatore abbia perso il controllo del mezzo, fatto sta che il video mostra il minivan letteralmente sbriciolarsi e venire catapultato (per quello che resta) fuori dalla carreggiata, evitando per un pelo di travolgere il veicolo con la telecamera.

Non c'è stato scampo: sono deceduti sul posto

Secondo i primi resoconti ufficiali, sette persone sono morte sul posto, mentre le altre tre sono state soccorse con ferite di varia gravità e trasportate d'urgenza negli ospedali più vicini. Le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalle condizioni meteorologiche avverse nella zona, come si vede anche nel filmato.

Una fonte del Pronto Soccorso rumeno ha fornito ulteriori dettagli sull'operazione di assistenza e sullo scenario della tragedia: "L'incidente ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un'autocisterna che trasportava alcolici. Fortunatamente non si sono verificate perdite o rischi aggiuntivi. Sono stati richiesti elicotteri, ma il maltempo ne ha impedito l'impiego".

Ovviamente la notizia è stata accolta con shock in Grecia, gettando un'ombra pesante sulla settimana di calcio europeo. Impossibile pensare al calcio in momenti come questi.