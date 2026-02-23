Serse Cosmi torna ad allenare a poco più di tre anni dall’ultima volta: il tecnico riparte dalla Serie C

Serse Cosmi nuovo allenatore della Salernitana in Serie C. È questa la decisione presa dalla proprietà, nella persona del patron Danilo Iervolino e del presidente Maurizio Milan con l'approvazione anche del ds Daniele Faggiano. Con l'esonero di Giuseppe Raffaele, a margine dell'ultima sconfitta casalinga contro il Monopoli, arriva dunque la svolta sulla panchina granata che si affida proprio all'esperto tecnico 67enne di Ponte San Giovanni lontano però dai campi da diverso tempo.

Già, perché l'ultima esperienza in panchina per lui risale addirittura al 2022 quando a novembre di quell'anno fu il Rijeka ad esonerarlo. Da quel momento in poi Cosmi non ha più allenato. Nessun progetto sportivo gli è stato affidato, o forse neanche lui è stato convinto delle proposte arrivate. Ora però a credere in lui e puntare forte sull'allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano soprattutto a Perugia, è la Salernitana. I campani, terzi in classifica nel campionato di Serie C girone C, puntano a confermare quantomeno questa posizione per arrivare a giocarsi i playoff con un piazzamento migliore.

Cosmi sulla panchina del Crotone.

Per Cosmi contratto fino a giugno e rinnovo in caso di promozione in Serie B. Pensare a risalire in serie cadetta direttamente ad oggi appare quasi impossibile. Davanti il Benevento capolista sembra irraggiungibile e anche il Catania secondo si è allontanato. E allora meglio pensare a giocarsi al meglio i playoff affidando la squadra a un allenatore esperto capace di dare la svolta a un gruppo che sembrava scarico nelle ultime giornate. Il valore della rosa della Salernitana è di fatto fuori discussione e forse proprio la cura di Cosmi potrebbe dare quella spinta giusta che serve in questo momento ai granata.

Cosmi non ha di certo bisogno di presentazioni. Nella sua carriera ha fatto la storia del Perugia guidando la squadra, nel 2003, alla vittoria della Coppa Intertoto e alla qualificazione in Coppa UEFA. In seguito tante altre panchine prestigiose per lui come Genoa, Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara e Trapani. Ascoli, Venezia e il ritorno al Perugia prima dell'ultima avventura in Italia al Crotone per poi concludere con il Rijeka. Oggi è la Salernitana ad offrirgli la possibilità di rilanciare una squadra, un gruppo, una tifoseria e una città vogliosa di riscatto dopo due retrocessioni consecutive.