Serie B oggi in TV, dove vedere le partite: orari e calendario della 36ª giornata Lunedì 25 aprile: tutte le partite di Serie B oggi in TV e in diretta streaming. La 36esima giornata inizierà alle ore 12:30 con Ascoli-Cittadella, poi dalle 15:00 alle 18:00 le altre partite. Posticipo Perugia-Parma, ma il match clou è Lecce-Pisa con fischio d’inizio alle 15:00. Ecco il calendario completo della 36esima giornata di Serie B e gli orari tv delle partite.

Serie B oggi, il calendario della 36esima giornata e dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte le partite di Serie B oggi in TV, il programma di lunedì 25 aprile e dove vederle anche in diretta streaming. La 36esima giornata è in palinsesto con tutte le 10 partite in tabellone suddivise in 4 slot orari. Il primo alle 12:30 vede in campo Ascoli e Cittadella, poi alle 15:00 la parte più corposa del turno con ben cinque partite in contemporanea (Alessandria-Reggina, Cosenza-Pordenone, Crotone-Cremonese, Frosinone-Monza e Lecce-Pisa). Quindi alle 18:00 in campo le sfide tra Benevento e Ternana, Brescia e Spal e Como-L.R. Vicenza. Chiude la giornata il classico posticipo delle 20:30 che si giocherà tra Perugia e Parma.

Con sei squadre racchiuse in soli quattro punti in classifica, il campionato cadetto sta riservando uno spettacolo ed emozioni che lasciano in sospeso ogni discorso per quanto riguarda la sfida promozione e l'accesso ai playoff. La Cremonese (ospite sul Campo del Crotone, 15:00) guida sempre le fila con un solo punto di vantaggio sul Lecce a sua volta tallonato dal Monza e dalla coppia Benevento-Pisa. Anche il Brescia è in scia e così assumono un valore essenziale alcune sfide di lunedì. Su tutti. Tutte le partite del campionato di Serie B sono in co-esclusiva in diretta tv e streaming su DAZN e su Sky (Sky Go per l'online). C'è anche la scelta su Helbiz Live, per chi ha sottoscritto l'abbonamento. Questo il programma completo delle partite in programma a Pasquetta il prossimo lunedì 25 aprile.

Le partite di Serie B in programma oggi: orari TV e calendario

Ecco il calendario completo delle partite della 34esima giornata di Serie B in programma oggi 25 aprile con gli orari TV.

12:30 – Ascoli-Cittadella: DAZN/SKY/Helbiz

15:00 – Alessandria-Reggina: DAZN/SKY/Helbiz

15:00 – Cosenza-Pordenone: DAZN/SKY/Helbiz

15:00 – Crotone-Cremonese: DAZN/SKY/Helbiz

15:00 – Frosinone-Monza: DAZN/SKY/Helbiz

15:00 – Lecce-Pisa: DAZN/SKY/Helbiz

18:00 – Benevento-Ternana: DAZN/SKY/Helbiz

18:00 – Brescia-Spal: DAZN/SKY/Helbiz

18:00 – Como-L.R. Vicenza: DAZN/SKY/Helbiz

20:30 – PerugiaParma: DAZN/SKY/Helbiz

Dove vedere le partite di Serie B oggi in diretta TV e streaming

Tutte le partite del campionato di Serie B sono trasmesse su tre piattaforme differenti, tutte a pagamento e dietro regolare abbonamento. Gli abbonati DAZN possono seguire tutte le partite sia in diretta TV utilizzando l'app presente sulla propria smart, o in live streaming attraverso i classici dispositivi mobili come smartphone, pc, notebook e tablet. Poi, c'è il servizio offerto da Sky che permette la fruizione in diretta sia in TV sia sui devices (attraverso l'applicazione Sky Go). Grande novità è rappresentata dal terzo player in gioco, Helbiz Live piattaforma che da quest'anno trasmette in OTT l'intero campionato di Serie B.