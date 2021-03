DAZN ha comunicato ufficialmente con una nota di aver acquisito i diritti TV delle partite di Serie A per il triennio 2021/2024. La piattaforma in streaming ha definito questo come un accordo storico. È stato proprio il Co-CEO, DAZN Group, James Rushton, a evidenziare i dettagli dell'accordo: "Siamo entusiasti che la Serie A abbia una nuova casa su DAZN in Italia". Nella nota ufficiale trasmessa da DAZN, viene specificato come la piattaforma in streaming abbia acquisito i diritti esclusivi per 266 partite di Serie A per ogni turno oltre a 114 partite in co-esclusiva, per tre stagioni a partire da quella 2021-22.

"È il più grande pacchetto di diritti sportivi mai assegnato a una piattaforma di streaming – si legge tra le righe del comunicato – con il passaggio dalla tv tradizionale all’OTT, segna un punto di svolta verso una modalità di fruizione moderna e flessibile". DAZN ha inoltre evidenziato come in questo modo la copertura degli eventi, in particolare del campionato italiano, sia triplicata rispetto al 2018, ovvero l'anno d'approdo ufficiale in Italia. Il pacchetto includeva infatti solo 114 partite a stagione. Il più grande accordo di streaming sportivo mai realizzato in Europa.

L’obiettivo di DAZN è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi – ha specificato lo stesso Rushton – Questo accordo conferma il nostro impegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione”. All'interno del comunicato, DAZN specifica ancora una volta l'offerta multisport riservata agli utenti in Italia. Dalla Serie A alla Serie B, fino alla Liga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine. Un'offerta completata anche dal pacchetto motori che include la MotoGP, Moto2 e Moto3, ma anche NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14.

Le parole del Co-CEO, DAZN Group, James Rushton: