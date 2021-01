Tra il 2 e il 4 marzo 2021 in calendario della Serie A è in previsione la 25ª giornata. Il classico turno ‘dilazionato' su tre giorni, con anticipi e postici della Lega che ha indicato i vari slot delle partite in tabellone, riservandosi però di decidere ancora un po' nell'indicare i vari fischi d'inizio. Perché contemporaneamente alla Serie A scenderà in campo anche il Festival di Sanremo 2021 e – con i protocolli che obbligano i tifosi a restare a casa e fuori dallo stadio – allo studio c'è la tutela del pubblico televisivo che potrebbe venire fagocitato dalla kermesse musicale.

Se si osserva l'ultimo comunicato ufficiale della Lega Serie A relativo a posticipi e anticipi, infatti, scorrendo la programmazione ci si imbatte nella sesta giornata del girone di ritorno in programmazione tra il 2 e il 4 marzo 2021. Stabilite le partite sui tre giorni, mancano però le date ancora "da definire", mentre per i turni precedenti e successivi è tutto organizzato nei minimi particolari. Perché la Lega non ha deciso gli orari di inizio delle partite della 25ª giornata?

Perché la Lega studia un cambio di orario

Il motivo è la contemporaneità con il Festival di Sanremo che andrà in onda proprio in quella settimana. Il pubblico televisivo da sempre ama seguirlo e parteciparvi e – con gli stadi chiusi al pubblico – chi potrebbe pagare il prezzo maggiore è proprio il calcio in TV, se andasse in onda negli stessi orari. Visto che sul Festival non si può di certo intervenire, con la kermesse canora che concentrerà l'attenzione in prima e seconda serata, l'unica è valutare un cambiamento del fischio d'inizio delle partite della sera. La Lega ha lasciato un ‘buco' d'orario, l'analisi più accreditata sarebbe l'anticipo dei posticipi alle ore 19 invece delle canoniche 20.45 per permettere a tutti di godersi sia il calcio sia la musica.

Ibrahimovic a Sanremo non c'entra

Dunque, anche se qualcuno l'aveva ipotizzato creando immediate illazioni prive di fondamento, la presenza a Sanremo di Zlatan Ibrahimovic non c'entra nulla con l'eventuale decisione della Lega Calcio di anticipare il fischio di inizio delle gare serali. Lo svedese avrà certamente un impatto importante sul Festival, la sua presenza annunciata e confermata ha già attirato su di sè e sull'evento ancor maggior attenzione, ma non è questo di certo il motivo di eventuali cambi di orario di un'intera giornata di Serie A.