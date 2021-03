Mercoledì 3 marzo, le partite di calcio in TV. In programma le sfide valide per il turno infrasettimanale della 25a giornata di Serie A. Si parte alle 18.30 con l'anticipo tra il Napoli reduce dalla vittoria con il Benevento, e il Sassuolo, con Gattuso a caccia di ulteriori punti preziosi. Alle 20.45 il piatto forte con Atalanta-Crotone, Benevento-Verona, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma, il derby Genoa-Sampdoria e con Milan-Udinese. I rossoneri di Pioli dopo la vittoria contro la Roma e senza l'infortunato Ibrahimovic, vogliono ritrovare i 3 punti contro i friulani per tornare in scia dei nerazzurri. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming.

Dove vedere Milan-Udinese in TV e streaming

Milan-Udinese sarà trasmessa in TV su DAZN. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 allo stadio San Siro a Milano, per la sfida tra i rossoneri e i bianconeri che sarà visibile per i possessori di Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming. Sfruttando una buona connessione si potrà seguire il confronto tra gli uomini di Pioli e quelli di Gotti anche su dispositivi portatili e tablet, su DAZN, un servizio riservato agli abbonati. Milan-Udinese si potrà seguire anche su Sky e in particolare sul canale DAZN 1 (209), visibile per gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN.

Sassuolo-Napoli su DAZN, gli orari

Sassuolo-Napoli, che aprirà il programma del turno infrasettimanale del mercoledì della 25a giornata di Serie A, sarà trasmessa in TV su DAZN. Il match in programma alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile su Smart TV collegandosi all'app di DAZN, utilizzabile anche sfruttando internet su dispositivi portatili e computer. Anche la sfida tra gli uomini di De Zerbi e Gattuso sarà visibile su Sky al canale 209, DAZN1, per tutti coloro i quali hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Calcio in TV oggi e stasera mercoledì 3 marzo

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 3 marzo: