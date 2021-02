Domenica 21 febbraio, le partite di Serie A in TV oggi e stasera. Ad aprire le gare della 23sima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 è Parma-Udinese (ore 12.30), partita chiave per conquistare punti salvezza che farà da prologo al big match in programma alle 15, il derby della Madonnina Milan-Inter. È la sfida clou in calendario che va oltre la rivalità sportiva: da un lato i rossoneri, che hanno la possibilità di effettuare il contro-ribaltone in caso di vittoria; dall'altro i nerazzurri che possono allungare il passo in classifica e piazzare la fuga scudetto. Tre gli altri incontri inseriti nel palinsesto degli eventi: alle 18.00 Atalanta-Napoli (partita che può rappresentare uno snodo nel duello per un posto in Champions) e infine, alle 20.45, Benevento-Roma (trasferta insidiosa per i capitolini). Il tutto in attesa del posticipo di lunedì sera, 22 febbraio, Juventus-Crotone (ore 20.45). A completare l'offerta di calcio in TV ci sono anche le gare del campionato italiano di Serie B, la Premier League, la Bundesliga, la Liga e la Ligue 1. Ecco tutte le info su dove e come vedere le partite in diretta TV e in streaming.

Dove vedere Milan-Inter in TV e streaming

Milan-Inter è il derby da scudetto. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di DAZN. Per assistere all'incontro, previo pagamento del ticket previsto e scaricamento della app, basterà collegarsi al sito attraverso i consueti dispositivi fissi (pc o smart tv) e mobili (tablet, smartphone, notebook). È possibile vedere la partita anche in diretta TV? Sì, attraverso DAZN 1, il canale 209 di Sky attivo per gli abbonati al network satellitare che hanno aderito all'offerta.

Atalanta-Napoli su Sky, gli orari

Atalanta-Napoli andrà in onda in diretta TV, in chiaro per abbonati e in streaming sui canali Sky Sport Serie A (numero 2020 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251). Per gli utenti del network sarà possibile anche la visione in diretta streaming della partita collegandosi alla app di Sky Go (da scaricare). Gli abituali devices fissi e mobili permetteranno la fruizione del contenuto

Calcio in TV oggi e stasera domenica 21 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 21 febbraio: