Serie A e Federcalcio litigano sulla Supercoppa in Arabia Saudita: volano gli stracci Botta e risposta a distanza in Arabia Saudita tra Lorenzo Casini e Gabriele Gravina, presidenti rispettivamente di Lega Serie A e Figc. Motivo dello scontro è la disputa della Supercoppa Italiana tra Milan e Inter a Riyadh.

A cura di Fabrizio Rinelli

Uno scontro infinito che ha raggiunto anche Riad, sede della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Quello tra Lega Serie A e Figc, è un duello che non cessa di smettere. La sfida tra rossoneri e nerazzurri in Arabia Saudita, quindi lontano dall'Italia, è diventato l'ennesimo argomento su cui dibattere. Da una parte il presidente della massima lega di calcio italiana, Lorenzo Casini, e dall'altra Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio. Sul tavolo questa volta la questione di far giocare questo derby lontano dal nostro Paese.

Gravina si è detto sempre contrario allo svolgimento di questo tipo di partite lontane dall'Italia e l'ha ribadito a chiare lettere: “Mi rattrista Inter-Milan in Arabia Saudita – ha spiegato – Il calcio deve trovare risorse alternative, capisco anche che c’è la necessità di andare a rincorrere nuove risorse economiche ma su 58 mila spettatori per Milan-Inter ci sono solo 400 italiani, davvero un peccato". Gravina continua: "Bisogna considerare comunque la difficoltà economica che attraversa il calcio italiano – aggiunge – Speriamo di tornare a coltivare il calcio nel territorio italiano”. Parole che non hanno lasciato indifferente Casini che ha risposto a suon di frecciate mirate: "Rattrista non aver visto l’Italia ai mondiali in Qatar".

Lorenzo Casini, il presidente della Lega Serie A.

Casini non ha preso benissimo le parole di Gravina e all'Ansa ha espresso tutto il suo rammarico per quanto sentito e per questo ha deciso di rispondere a tono: "Faccio fatica a capire: qual è la novità? Su 35 edizioni, inclusa questa, per 12 volte la finale di Supercoppa si è giocata all’estero – ha detto – Si è iniziato nel 1993 negli Stati Uniti; negli anni si è andati in Libia, Cina, ancora Usa, Qatar e dal 2018 in Arabia Saudita". Il presidente della Lega Serie A ha inoltre ribadito il suo pensiero:

Leggi anche Dove si gioca la finale della Supercoppa italiana 2022 Milan-Inter: lo stadio della partita

"Gli eventi all’estero è una scelta fatta anche dalla Liga spagnola e, in altri sport, dall’Nba, per promuovere in tutto il mondo la propria eccellenza – dice – Non trovo nulla di triste in questo; siamo anzi molto soddisfatti dell’entusiasmo con cui le squadre sono sempre accolte all’estero e sono perciò molto sorpreso da alcuni commenti che ho letto". È l'ennesimo scontro dopo il duello nelle aule di tribunale e al Tar per le diatribe affrontate nei confronti di indice di liquidità e Decreto Crescita.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

Quest'ultimo fortemente contestato da Gravina che vorrebbe totalmente eliminare. Si tratta del famoso emendamento Nannicini sullo sconto fiscale del 50 per cento degli stipendi dei calciatori che vengono dall'estero. Un pensiero che si sposa anche con quello dell'Associazione calciatori totalmente d'accordo con Gravina. Insomma, in diverse occasioni la Lega Serie A ha manifestato la propria volontà di voler avere maggiori poteri nel calcio. Casini, sempre all'Ansa, ha sottolineato anche un altro aspetto:

"Siamo tutti dispiaciuti che la Federazione oggi non sia qui a Riyadh con noi, il giorno in cui viene assegnato il primo trofeo calcistico della stagione". L'auspicio del presidente della Lega di Serie A: "Spero vivamente che i prossimi giorni siano dedicati davvero a riformare il calcio italiano – conclude – La Serie A ha lavorato sodo in questi mesi, stiamo studiando l'ipotesi di realizzare una final 4 per la Supercoppa come in Spagna. Nell'assemblea di febbraio questi temi e questi dubbi saranno sciolti". Insomma, non è finita qui…