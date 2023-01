Diretta Milan-Inter di Supercoppa, formazioni ufficiali e risultato: rossoneri con Messias dal 1′, Lukaku resta in panchina

La Supercoppa Italiana tra Milan e Inter si gioca questa sera con calcio d'inizio alle ore 20 al "King Fahd Stadium" di Riad, in Arabia Saudita. Una sfida che mette in palio il primo trofeo stagionale tra la vincitrice dell'ultimo Scudetto e la detentrice della Coppa Italia. La partita si potrà vedere in diretta TV su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le scelte di Stefano Pioli e di Simone Inzaghi per le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

