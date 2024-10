video suggerito

Serie A, anticipi e posticipi dalla 14ª alla 18ª giornata: Lazio-Inter si gioca di lunedì Tutti gli anticipi e i posticipi della Serie A fino alla fine del 2024: tra i big match spiccano Roma-Atalanta, Napoli-Lazio, Inter-Como, Lazio-Atalanta e Milan-Roma.

A cura di Ada Cotugno

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendari degli anticipi e dei posticipi per le prossime giornate di campionato, dalla fine del mese di novembre fino all'ultimo giorno del 2024 che si chiuderà con il turno giocato all'antivigilia di Capodanno. Tanti big match ci faranno compagnia nei prossimi mesi e gli impegni nelle coppe europee li costringeranno anche a orari particolari. È il caso di Lazio-Inter che verrà giocata nel posticipo del lunedì del 16 dicembre, alle ore 20:45.

Ma nei turni precedenti ci saranno altre grandi gare, come ad esempio Roma-Atalanta che sarà il posticipo della 14ª giornata, Napoli-Lazio alla 15ª e Milan-Roma di domenica 29 dicembre che sarà anche una delle ultime partite giocate in questo anno. Ecco il calendario completo presentato dalla Lega che, in precedenza, aveva già annunciato gli anticipi e i posticipi fino alla 13ª giornata.

Il calendario degli anticipi e dei posticipi di Serie A

14ª giornata

Venerdì 29 novembre

20:45 Cagliari-Hellas Verona (DAZN)

Sabato 30 novembre

15.00 Como-Monza (DAZN)

18.00 Milan-Empoli (DAZN)

20.45 Bologna-Venezia (DAZN/SKY)

Domenica 1 novembre

12.30 Udinese-Genoa (DAZN)

15.00 Parma-Lazio (DAZN)

15.00 Torino-Napoli (DAZN)

18.00 Fiorentina-Inter (DAZN/SKY)

20.45 Lecce-Juventus (DAZN)

Lunedì 2 novembre

20.45 Roma-Atalanta (DAZN/SKY)

15ª Giornata

Venerdì 6 dicembre

18.30 Inter-Parma (DAZN)

20.45 Atalanta-Milan (DAZN/SKY)

Sabato 7 dicembre

15.00 Genoa-Torino (DAZN)

18.00 Juventus-Bologna (DAZN)

20.45 Roma-Lecce (DAZN/SKY)

Domenica 8 dicembre

12.30 Fiorentina-Cagliari (DAZN)

15.00 Hellas Verona-Empoli (DAZN)

18.00 Venezia-Como (DAZN/SKY)

20.45 Napoli-Lazio (DAZN)

Lunedì 8 dicembre

20.45 Monza-Udinese (DAZN)

16ª Giornata

Venerdì 13 dicembre

20.45 Empoli-Torino (DAZN/SKY)

Sabato 14 dicembre

15.00 Cagliari-Atalanta (DAZN)

18.00 Udinese-Napoli (DAZN)

20.45 Juventus-Venezia (DAZN/SKY)

Domenica 15 dicembre

12.30 Lecce-Monza (DAZN)

15.00 Bologna-Fiorentina (DAZN)

15.00 Parma-Hellas Verona (DAZN)

18.00 Como-Roma (DAZN/SKY)

20.45 Milan-Genoa (DAZN)

Lunedì 16 dicembre

20.45 Lazio-Inter (DAZN)

17ª Giornata

Venerdì 20 dicembre

20.45 Hellas Verona-Milan (DAZN)

Sabato 21 dicembre

15.00 Torino-Bologna (DAZN)

18.00 Genoa-Napoli (DAZN)

20.45 Lecce-Lazio (DAZN/SKY)

Domenica 22 dicembre

12.30 Roma-Parma (DAZN)

15.00 Venezia-Cagliari (DAZN)

18.00 Atalanta-Empoli (DAZN/SKY)

20.45 Monza-Juventus (DAZN)

Lunedì 23 dicembre

18.30 Fiorentina-Udinese (DAZN)

20.45 Inter-Como (DAZN/SKY)

18ª Giornata

Sabato 28 dicembre

15.00 Empoli-Genoa (DAZN)

15.00 Parma-Monza (DAZN)

18.00 Cagliari-Inter (DAZN)

20.45 Lazio-Atalanta (DAZN/SKY)

Domenica 29 dicembre

12.30 Udinese-Torino (DAZN)

15.00 Napoli-Venezia (DAZN)

18.00 Juventus-Fiorentina (DAZN/SKY)

20.45 Milan-Roma (DAZN)

Lunedì 30 dicembre

18.30 Como-Lecce (DAZN)

20.45 Bologna-Hellas Verona (DAZN/SKY)