Sergio Rico di nuovo in terapia intensiva: il portiere del PSG rimane in ‘gravi condizioni’ Lo stato di salute di Sergio Rico non migliora dopo la caduta da cavallo: il portiere del PSG è ricoverato da 13 giorni e attraverso un nota i medici dell’ospedale di Siviglia hanno reso noto che è ‘di nuovo sedato e rimane in gravi condizioni’.

A cura di Vito Lamorte

Non arrivano buone notizie dalla Spagna in merito alle condizioni di Sergio Rico, portiere del Paris Saint-Germain che è ricoverato all'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia dopo una caduta da cavallo. L'ultimo rapporto ufficiale sullo stato di salute del giocatore da part dello staff medico che lo segue ha reso noto che “è nuovamente sedato e rimane in gravi condizioni, ricoverato nell'Unità di Terapia Intensiva dell'Ospedale Universitario Virgen del Rocío. Gli specialisti di Medicina Intensiva continuano ad essere vigili e attendono sviluppi".

La stessa nota medica ha fatto sapere che non ci saranno altre comunicazioni fino a lunedì prossimo, 12 giugno, "a meno che non ci siano cambiamenti significativi prima".

La situazione rappresenta un piccolo passo indietro per la ripresa di Sergio Rico, visto che due giorni fa era stata interrotta la sedazione: il vice di Donnarumma al Paris è ricoverato da tredici giorni a causa di un trauma cranico riportato dopo una caduta da cavallo durante il Pellegrinaggio del Rocío ad Almonte (Huelva).

Il 28 maggio il portiere spagnolo è stato ricoverato in ospedale a causa delle gravi ferite riportate perché pare che oltre alla caduta l'animale lo abbia preso a calci in testa e questo gli ha provocato un forte trauma cranico.

Nei giorni successivi all'incidente la moglie Alba Silva con un post su Instagram ha voluto ringraziare tutti coloro i quali attraverso messaggi d'affetto stanno facendo il tifo per il marito: "Non lasciarmi sola amore mio perché ti giuro che io non posso e non so vivere senza di te. Ti stiamo aspettando vita mia, ti amiamo tanto".

La polizia spagnola ha deciso di aprire un'inchiesta sull'accaduto per conoscere le circostanze esatte dell'incidente ed eventuali responsabilità che ha coinvolto Sergio Rico.

Il PSG non ha festeggiato la vittoria della Ligue 1 nell'ultimo match al Parco dei Principi contro il Clermont, persa dai campioni di Francia per 3-2, ma ci sono stati diversi omaggi in campo e sugli spalti per il numero 16 dopo lo sfortunato incidente il giorno dopo la conquista aritmetica del titolo.