Sergio Ramos non ha ancora una squadra, niente MLS o Saudi Pro League: l'agente lo offre in Brasile Sergio Ramos è ancora senza squadra ma il suo futuro sembra lontano dalla MLS o dalla Saudi Pro League: il difensore è svincolato e sarebbe stato proposto dal suo agente a quattro club in Brasile.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Ramos è ancora senza squadra. L'ex capitano del Real Madrid e della Spagna, dopo la fine della sua esperienza a Siviglia non ha trovato ancora un club disposto a soddisfare le sue richieste e il suo futuro resta un mistero. Per tutta l'estate è stato accostato a campionati come la MLS o la Saudi Pro League, ma tutto lasciare pensare che possa accasarsi in Brasile.

Secondo diversi media brasiliani Sergio Ramos sarebbe stato proposto da René Ramos, fratello e rappresentante del giocatore, a diverse squadre del campionato brasiliano: i club in questione sarebbero Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama e il Corinthians.

Il suo agente sta lavorando per trovare una destinazione al difensore: i mercati in Europa e Arabia sono chiusi, ma essendo un giocatore libero può ancora firmare per qualsiasi squadra.

Lo spagnolo è stato offerto al Vasco da Gama, con Edmundo, consigliere della società, che ha dichiarato: "Un agente influente di Rio de Janeiro, manager di Marcelo, ce lo ha offerto. Abbiamo iniziato a parlare, ma lui ha chiesto uno stipendio molto alto". Nelle ultime ore però si è aperta la pista Corinthians, che sta riflettendo e valutando il da farsi. A riportare queste due notizie è UOLSport.

Sergio Ramos in Brasile dopo Depay e Payet?

In questo momento Sergio Ramos sta riflettendo attentamente sulla possibilità di giocare nel Brasileirão e sta pensando, probabilmente, valutando che il campionato brasiliano è diventato una destinazione molto comune per quei giocatori con più di 30 anni che cercano un'ultima avventura.

Gli stipendi offerti in campionato sono alti e lo dimostrano gli approdi di calciatori com Memphis Depay o Dimitri Payet, che hanno scelto di volare in America Latina per vestire le maglie di Corinthians e Vasco da Gama: oltre a loro nel Brasileirão ci sono Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Hulk (Atlético Mineiro) Thiago Silva e Marcelo (Fluminense), Martin Braithwaite e Diego Costa (Gremio), Felipe Anderson (Palmeiras), Lucas Moura (São Paulo), Alex Sandro e David Luiz (Flamengo). Nomi che fino a poco tempo erano contesi i Europa.