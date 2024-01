Sergio Ramos non fa finta di niente ed esplode durante l’intervista: clamoroso sfogo in diretta Sergio Ramos dopo la partita tra il Siviglia e l’Athletic Bilbao è scoppiato durante l’intervista sfogandosi contro un tifoso che lo stava esultando dalla tribuna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quando c’è da combattere Sergio Ramos non si tira mai indietro e non solo durante le partite. Il temperamento dell’esperto difensore spagnolo del Siviglia non è certo una sorpresa. Lo ha provato sulla sua pelle anche un sostenitore della formazione andalusa che ha detto qualcosa di troppo dopo la sconfitta interna contro l'Athletic Bilbao scatenando le ire del giocatore.

Le cose stanno andando molto male per i biancorossi alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e sempre più in basso nella classifica ella Liga. Al termine del match contro i baschi, finito 0-2, Sergio Ramos ha avuto il compito infelice di presentarsi davanti alle telecamere di Dazn Spagna per la solita intervista. Come sempre non ha fatto una piega mettendoci la faccia. All'improvviso però ecco che l'ex Real Madrid ha interrotto il botta e risposta con il suo interlocutore iniziando ad inviare con qualcuno non visibile alle telecamere.

Molto arrabbiato Ramos che ha voluto rispondere per le rime al deluso fan del Siviglia. Quest'ultimo a quanto pare ha urlato di tutto dalla tribuna all'indirizzo dell'esperto calciatore, noncurante tra l'altro dell'intervista in corso. A quel punto il difensore non si è trattenuto e ha deciso di rispondere in malo modo: "Abbi un po' di rispetto, stiamo parlando. Rispetta le persone e lo scudo, di cosa stiamo parlando. Rispetta le persone e stai zitto adesso".

Tutto con una gestualità plateale, e portandosi anche l'indice davanti alle telecamere per mettere appunto a tacere il tifoso. Un momento di tensione in diretta che ha lasciato interdetto la giornalista, che si è fermata. Sergio Ramos poi come se nulla fosse ha ripreso il suo intervento scusandosi quasi con l'inviata di DAZN: "Bisogna sopportare tutto, ma ehi…". Quando è troppo è troppo dunque per il leader di un Siviglia che sta vivendo una stagione molto difficile.