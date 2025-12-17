“Sergio Ramos in campo contro il Barcellona”, la verità è un’altra: sembra il clone del grande rivale

Tifosi e appassionati che stavano seguendo il match di Copa del Rey tra Barcellona e Guadalajara sono rimasti molto sorpresi. A un certo punto la telecamera ha immortalato un calciatore della formazione avversaria dei catalani e tutti hanno pensato che si trattasse di Sergio Ramos. Basta guardare i social, dove le immagini sono diventate virali in tal senso. Ma era proprio il vecchio “nemico” dei blaugrana, reduce dalla rottura con il Monterrey? Ovviamente no, visto che si tratta di un altro giocatore che gli somiglia in modo impressionante.

Sembra Sergio Ramos ma non è, la clamorosa somiglianza

Stesso look, con barbetta e capelli, e stessi tratti per Borja Diaz, uno dei punti di forza del Guadalajara. I due sembrano davvero fratelli e infatti in Messico tanti sono rimasti basiti nel “rivedere” l’ex calciatore del Monterrey, pensando che fosse davvero lui. Il post di un utente con foto e didascalia: “Sergio Ramos ha preferito andare in terza divisione spagnola piuttosto che restare al Monterrey”, ha ottenuto 2 milioni di visualizzazioni.

Chi è Borja Diaz, clone di Sergio Ramos

Ai più attenti però non è sfuggito un dettaglio, ovvero l’assenza di ogni tatuaggio sulla gola di Diaz, al contrario di Sergio Ramos. Una bella iniezione di popolarità dunque per questo calciatore del Chivas, che nelle ultime ore si è sentito chiamare in causa tantissime volte. Certo, la serata non è stata delle migliori, visto che il Barcellona si è imposto 2-0. Il 35enne, che ha vissuto tutta la carriera girovagando tra club spagnoli non di primissimo livello, non la dimenticherà facilmente.

Che fine ha fatto Sergio Ramos e le voci di mercato

E Sergio Ramos, quello vero? Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale dell’addio al Monterrey dopo soli pochi mesi. Quale sarà il suo futuro? Le indiscrezioni di mercato si sprecano, comprese quelle relative a un possibile approdo in Italia: nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato al Milan.