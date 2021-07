Sergio Ramos ha già vinto la Champions col PSG: una visione onirica, la mentalità di un campione Sergio Ramos non ha paura di dichiarare apertamente la sua ambizione di vincere la Champions League anche con la maglia del PSG, dopo averne messe in bacheca quattro col Real Madrid. Il difensore spagnolo ha mostrato su Instagram un tris di parastinchi disegnati ad hoc per la sua nuova avventura. In uno c’è una visione tra l’onirico e il profetico…

A cura di Paolo Fiorenza

A 35 anni Sergio Ramos non è andato a Parigi a pettinare le bambole. Né poteva essere diversamente dopo una carriera fatta di trionfi a ripetizione con le maglie del Real Madrid e della Nazionale spagnola. Il baluardo difensivo andaluso si è trasferito al PSG per continuare a mettere argenteria in bacheca, possibilmente al massimo livello possibile, ovvero la Champions League.

La coppa dalle grandi orecchie è del resto un'ossessione per il club di proprietà del fondo sovrano del Qatar, che anche in questa sessione di mercato non ha lesinato sforzi per rinforzare una rosa che già annovera tra le proprie fila gente come Mbappé e Neymar. Gli arrivi di Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum lasciano poco spazio alle interpretazioni: per Pochettino anche solo centrare la finale probabilmente non basterebbe per far giudicare di successo la stagione sotto la Tour Eiffel.

Di talento a Parigi ce n'è in abbondanza: ci penserà Sergio Ramos a portare alla causa tutto il suo carisma di vincente nato, lui che di Champions già ne ha 4 nel salotto di casa. Il pilastro della Spagna campione d'Europa e del Mondo fa capire fin da subito il livello di mentalità che lo fa alzare dal letto tutti i giorni, postando su Instagram un tris di parastinchi disegnati ad hoc per la sua nuova avventura: in uno è vestito come un militare francese d'epoca, in un altro c'è lo stemma della sua nuova squadra ribattezzata Paris Sergio Ramos, infine in quello più sfacciatamente visionario c'è un Ramos che solleva la Champions League con la maglia della squadra parigina.

Leggi anche Il Psg non bada a spese per vincere la Champions: la squadra è mostruosa

Una visione quasi come in un sogno, ma anche un manifesto programmatico rivolto a tutti i suoi nuovi compagni: con Sergio Ramos si vince, basta seguirlo nella battaglia senza timore. I tifosi del Real Madrid l'hanno presa meno bene, ma questo al novello Napoleone interessa il giusto…