L'esclusione di Sergio Ramos dalla lista dei convocati di Luis Enrique per i campionati Europei ha fatto molto rumore, finendo per essere la ciliegina – amara per i madridisti – sulla torta della totale mancanza di giocatori del Real dalla rosa della Spagna.

Un'assenza pesantissima e non giustificabile soltanto con i problemi fisici che quest'anno – unitamente ad aver contratto il Covid – hanno condizionato la stagione del 35enne difensore centrale. Sergio Ramos stava bene e da capitano della Roja contava di esserci per rimpolpare il proprio già ricco palmarès che alla voce Nazionale conta un Europeo vinto nel 2008 ed il Mondiale sudafricano del 2010, senza contare ovviamente gli innumerevoli successi col Real Madrid.

Ed invece Luis Enrique lo ha lasciato a casa, fermando dunque a 180 la sua striscia di presenze con la maglia della Spagna, cifra che ne fa il primatista assoluto per una Nazionale europea davanti al nostro Gigi Buffon, fermo a 176. "È stata una decisione molto ponderata e difficile, ho molto rispetto e ammirazione per lui, ma mi baso su quello che ritengo sia più giusto fare per la Nazionale", aveva spiegato il CT iberico.

Dal canto suo, Sergio Ramos ha risposto come ci si attende da un capitano vero: zero polemiche e tanti filmati su Instagram che documentano il suo attuale stato fisico, semplicemente mostruoso, con allenamenti da atleta al top che sta per accasarsi al PSG. Stasera poi ha deciso di andare oltre, postando un video in cui appare letteralmente trasfigurato durante l'inno della Spagna che precede l'inizio del match dei quarti di finale degli Europei contro la Svizzera.

Occhi spiritati e pugno serrato, pronuncia una sola parola che vale per tutte: "Vamos". Poi gli occhi si chiudono e la mano va sul petto. Un capitano è per sempre, anche a migliaia di chilometri di distanza.