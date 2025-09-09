Serbia-Inghilterra, Francia-Islanda e Norvegia-Moldavia, dove vedere le partite di oggi in TV e streaming

Il calendario completo della partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma oggi, martedì 9 settembre. In campo Francia, Inghilterra e Norvegia. Qui tutte le informazioni su dove vederle in diretta tv e streaming.

Le Nazionali europee tornano in campo per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Il programma completo di oggi, martedì 9 settembre, vedrà scendere in campo diverse Nazionali in corsa per raggiungere quanto prima il primo posto nel girone o la seconda posizione utile per ottenere il pass ai playoff. Per l'Italia occhi puntati sulla sfida, sulla carta facile, tra la Norvegia e la Moldavia. Negli altri gironi invece interessante il confronto tra Serbia e Inghilterra al momento.

I padroni di casa vorranno tentare l'impresa per accorciare la distanza dagli inglesi prima in classifica e con una partita in più. Nel gruppo F invece il Portogallo vuole tentare la fuga sfidando l'Ungheria in trasferta provando a portarsi a 6 punti in 2 gare con gli ungheresi fermi a 1. Interessante anche la sfida della Francia contro l'Islanda che al momento prime con 3 punti nel gruppo D. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e in chiaro e in streaming.

Inghilterra in campo in casa della Serbia.

Dove vedere in diretta tv e streaming le partite di qualificazione ai Mondiali 2026

Le partite valide per le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali 2026 saranno visibili in diretta tv, previo abbonamento, sulla piattaforma satellitare di Sky e su NOW. La diretta streaming sarà invece garantita ai soli abbonamenti Sky scaricando l'app Sky Go disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tabelt. I tifosi potranno assistere in chiaro su ‘Cielo' al canale 26 del digitale terrestre, alla sfida Serbia-Inghilterra.

Le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma oggi

