Senesi ancora nel mirino di Mancini dopo il rifiuto: si cercano rinforzi per la difesa dell’Italia Marcos Senesi sarebbe nuovamente nella lista di Roberto Mancini per la Nazionale Italia: il difensore lo scorso anno aveva rifiutato la corte degli Azzurri ma viste le scarse possibilità con l’Argentina potrebbe cambiare idea.

A cura di Vito Lamorte

Dopo il terzo posto nella Nations League 2023, l'Italia guarda al futuro. Oltre alle qualificazioni a EURO 2024, il clan azzurro si sta guardando intorno per cercare nuovi rinforzi per la selezione di Roberto Mancini.

Nelle ultime uscite sul banco degli imputati è finita la difesa, parsa spesso in difficoltà e per questo motivo il CT avrebbe di nuovo aperto il file che porta ad un calciatore di cui si era già parlato in orbita Nazionale: si tratta di Marcos Senesi.

Il difensore centrale argentino, che ha appena chiuso la sua prima stagione al Bournemouth, era già stato vicino a vestire l'azzurro prima della Finalissima del 2022 perché era entrato nella rosa dei candidati sia del Mancio che di Scaloni. L'ex difensore centrale del Feyenoord scelse l‘Albiceleste ma, da allora, ha giocato solo un'amichevole, contro l'Estonia nel giugno 2022, e questa cosa rende ancora possibile la convocazione in azzurro.

Nella stagione con il Bournemouth, il difensore centrale è stato un titolare indiscusso giocando 33 partite e trovando il gol anche in due occasioni

A ripotare questa indiscrezione è il giornale argentino Olé, che nelle scorse ore ha avanzato di nuovo questa possibilità e secondo cui il CT azzurro starebbe pensando e valutando di fare un nuovo tentativo dopo quanto accaduto un anno fa.

In quell'occasione lo stesso giocatore commentò con entusiasmo il fatto di essere stato preso in considerazione da entrambe le nazionali: “È qualcosa di molto bello e la possibilità dell'Italia era reale. Ho avuto contatti con Mancini, che mi ha parlato del suo progetto. Ho parlato anche con lo staff tecnico dell'Argentina, al quale ho espresso il desiderio di rappresentare il mio paese ".

Viste la scarse di occasioni che ha avuto e potrebbe avere con la Seleccìon di Lionel Scaloni, non è da escludere che Marcos Senesi questa volta possa prendere in considerazione la maglia azzurra dopo un'altra chiamata di Roberto Mancini.