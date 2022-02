Senegal-Egitto finale di Coppa d’Africa dove vederla in diretta TV e streaming: canale e orario Senegal-Egitto è la finale della Coppa d’Africa 2022, il match inizierà alle ore 20. La finale tra le squadre di Koulibaly e Salah si potrà seguire anche in diretta Tv.

A cura di Alessio Morra

Senegal ed Egitto stasera disputeranno la finale di Coppa d'Africa 2022. Erano tra le favorite e si sono confermati tale, seppur con un percorso molto diverso. L'unica certezza è che vincerà una delle stelle del Liverpool tra il senegalese Mané e l'egiziano Salah. La finale si disputerà a Yaoundé e inizierà alle 20 ora italiana, alle 17 invece si disputerà la finale del 3° e 4° posto tra la Burkina Faso e il Camerun, padrone di casa e beffato ai rigori dagli egiziani.

Il Senegal ha una squadra fortissima e cerca di sfatare il suo tabù, perché mai ha vinto la Coppa d'Africa, ha disputato due finali e le ha perse entrambe, l'ultima due anni e mezzo fa. Il Senegal non ha mai perso e ha subito appena due gol in sei partite. L'Egitto ha fatto fatica in avvio, ha perso subito con la Nigeria, si è qualificato con 4 punti e con il secondo posto, ma nella fase a eliminazione diretta ha cambiato pelle eliminando tre big: Costa d'Avorio ai rigori, Marocco ai supplementari e Camerun ai rigori in semifinale.

Curiosamente Senegal ed Egitto si ritroveranno in campo a marzo, per una doppia caldissima sfida, perché si sfideranno in uno dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022.

Partita: Senegal-Egitto

Quando si gioca: domenica 6 febbraio 2022

Dove si gioca: Yaoundé, Camerun

Orario: 20:00

Canale TV: Eurosport 2

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN, TimVision, Discovery+

Competizione: Coppa d'Africa, finale.

Dove vedere Senegal-Egitto in diretta TV

La finale della Coppa d'Africa 2022 si potrà seguire in diretta TV su Eurosport 2. Tutta la manifestazione, dalla prima all'ultima partita, è trasmessa da Discovery+ e la finale si potrà vedere anche su Eurosport 2, canale 211 di Sky.

Senegal-Egitto, dove vederla in streaming

Ovviamente sarà possibile seguire in streaming la finale e la si potrà vedere in molti modi differenti. Perché Eurosport 2 si può seguire tramite SkyGo, ma anche con DAZN, inoltre Senegal-Egitto sarà in streaming su Now, TIMVision e naturalmente su Discovery+.

A che ora si gioca la finale di Coppa d'Africa

A Yaoundé si terrà la finale della Coppa d'Africa 2022. Senegal-Egitto inizierà alle 20 ora italiana, in precedenza, alle 17, si giocherà invece la finale del 3° e 4° posto tra Camerun e Burkina Faso.

Coppa d'Africa, le probabili formazioni di Senegal-Egitto

In campo ci saranno tanti nomi noti del calcio europeo, il Senegal ha giocatori più noti, ma significa poco quando si gioca una finale.

Senegal (4-2-3-1): Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Kouyate, Mendy; Bamba Dieng, Gueye, Mané; Diedhiou. All. Cissé

Egitto (4-3-3): Abougaba; Kamal, Abdelmonem, El Wensh, El Fotouh; Elneny, Fathi, Al Sulaya; Salah, Mahomed, Marmoush. All. Queiroz