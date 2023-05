Segna da metà campo, aveva ricevuto un messaggio privato sul portiere avversario: “Occhio a cosa fa” Gael Clichy ha messo a segno uno dei cinque gol con cui il Servette ha distrutto il Sion di Balotelli: l’ex difensore di Arsenal e Manchester City lo ha realizzato da metà campo sorprendendo il portiere avversario. Poco prima aveva ricevuto una dritta da qualcuno con un messaggio privato.

A cura di Paolo Fiorenza

All'interno della vicenda di Servette-Sion, partita che ha visto l'umiliante sconfitta per 5-0 della squadra di Mario Balotelli travolto dalle critiche e il conseguente ritorno sulla panchina vallese di Paolo Tramezzani al posto di David Bettoni, c'è stato un episodio molto particolare con protagonista tra i padroni di casa Gael Clichy. A 37 anni il difensore francese ex Arsenal e Manchester City sta spendendo gli ultimi spiccioli di carriera nel campionato svizzero ed è stato autore di uno dei gol del Servette.

È stata un'autentica prodezza, messa a segno da metà campo con un preciso calcio di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere del Sion Safarikas. La rete ha peraltro un curioso retroscena, visto che Clichy era ben ‘preparato' sull'estremo difensore avversario, soprattutto riguardo ad una sua caratteristica: lo stazionare spesso fuori dai pali. L'ex nazionale francese aveva dunque il colpo in canna e appena ha visto l'occasione non se l'è lasciata scappare.

La conoscenza del ‘vizietto' di Safarikas non era peraltro farina del suo sacco, ma gli era stata instillata da qualcun altro, che gli aveva mandato allo scopo un messaggio privato. "Ho ricevuto un messaggio su Instagram da un tifoso del Servette, che mi ha detto che il portiere non pensa mai alla sua posizione", ha raccontato lo stesso Clichy nel dopo partita.

Il messaggio ricevuto da Gael Clichy prima di Servette–Sion

Il messaggio in questione recitava: "Va bene se non lo vedi, ma il portiere avversario di stasera ha la tendenza ad essere un po' avanzato in campo. Se mai ci sarà una possibilità dal calcio d'inizio…". La chance non è arrivata sul calcio d'inizio ma poco dopo, ovvero al 9′: Clichy ha anticipato secco Balotelli e appena dopo la linea di metà campo ha alzato la testa memore della dritta sul portiere avversario. Quando ha visto che effettivamente Safarikas era fuori dai pali, ha fatto partire il lungo spiovente che lo ha beffato. Quando si dice sinergia tra squadra e tifosi…