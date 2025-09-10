Sebastiano Esposito compra se stesso e il fratello al fantacalcio: costretto a un’asta agguerrita

Sebastiano Esposito si compra al fantacalcio insieme al fratello Pio. L’asta a cui ha partecipato però non è stata semplice ed è stato costretto anche a spendere una discreta cifra.

Dopo la pausa Nazionali tutti i campionati del mondo stanno per ricominciare, compresa la Serie A. Oltre all'attesa per il big match tra Inter e Juventus questi giorni di pausa sono stati utili affinché tutti gli appassionati di fantacalcio potessero fare la propria squadra con amici e conoscenti. Tifosi, ma anche calciatori stessi. Diversi protagonisti della Serie A hanno infatti confessato in più occasioni di giocare anche loro al fantacalcio. Spesso, si comprano da soli, come accaduto a Sebastiano Esposito. L'attaccante del Cagliari è sicuramente uno dei pezzi pregiati del listone che consultano tutti i fantallenatori al momento dell'asta.

Un'occasione che lo stesso attaccante non si è fatto sfuggire mentre stava completando il proprio reparto offensivo al fantacalcio organizzato con gli amici di ‘Controcalcio‘. Un campionato a cui partecipa, oltre a noti youtuber italiani, anche l'ex portiere Emiliano Viviano. Proprio quest'ultimo, attuale opinionista Mediaset, ha chiamato Sebastiano Esposito come attaccante da inserire nella propria rosa offrendo 40 fantamilioni. A questo punto, in collegamento da remoto come quasi tutto il resto dei partecipanti, il centravanti del Cagliari ha rilanciato: "41". Stupore e risate generali da parte di tutti gli altri con Sebastiano Esposito che invece era solo concentrato a puntare su stesso: "Posso prenderlo?".

Nessuno ha dunque rilanciato al suo "41" lasciando che il giovane attaccante puntasse tranquillamente su se stesso in vista di questa stagione che lo vedrà inevitabilmente protagonista nel Cagliari di Pisacane nonostante l'ingombrante presenza di Belotti che potrebbe contendergli il posto. "Che autostima" gli ha gridato qualcuno. Ma non è tutto. Il fantacalcio di Esposito è stata contrassegnato anche da un'altra scommessa: quella su suo fratello Francesco Pio. Quest'ultimo ha trascinato lo scorso anno lo Spezia fino alla finale playoff di Serie B poi persa con la Cremonese e ora è all'Inter.

Nonostante attualmente sia considerato la terza/quarta scelta di Chivu nelle sue rotazioni offensive partendo dietro nelle gerarchie rispetto a Lautaro e Thuram, Sebastiano Esposito ha voluto fortemente Pio Esposito nella sua squadra. "Ma dateglielo è il fratello, giocano in famiglia" ha urlato qualcuno mentre il centravanti del Cagliari "ufficializzava" l'acquisto di Francesco Pio nella sua rosa del fantacalcio. Insomma, il fantacalcio è un gioco che coinvolge ormai proprio tutti e a quanto pare anche i calciatori non ne possono fare più a meno.