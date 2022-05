“Se salvo il Cosenza vado in bicicletta al Santuario di San Francesco”: Bisoli mantiene la promessa Il Cosenza conquista la permanenza in Serie B ai playout e Bisoli mantiene la promessa: il giorno dopo aver raggiunto l’obiettivo va in bicicletta da Rende fino al Santuario di San Francesco da Paola.

Promessa mantenuta. Pierpaolo Bisoli, allenatore del Cosenza, aveva fatto una promessa in un’intervista rilasciata a Cosenza Channel alla vigilia del doppio confronto nei play-out per restare in Serie B contro il Vicenza: “Se salvo il Cosenza vado in bicicletta al Santuario di San Francesco da Paola". I calabresi nella gara di ritorno sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata ed hanno conquistato la loro permanenza nella cadetteria anche per il prossimo anno. La festa nel post-partita è stata enorme allo stadio San Vito-Marulla ma questo non ha compromesso la promessa fatta pubblicamente una decina di giorni fa dall’allenatore ex Brescia.

In mattinata, insieme responsabile organizzativo del club, Emanuele De Lieto, l'allenatore ha voluto mantenere la sua promessa ed è partito in bici da Rende (CS) con destinazione Santuario di San Francesco da Paola: un viaggio di circa 30 km in bicicletta che Pierpaolo Bisoli ha percorso con la tranquillità e la gioia di aver raggiunto la salvezza e aver regalato al Cosenza la 24esima partecipazione al campionato di Serie B.

La squadra calabrese ha vissuto una stagione complicata e Bisoli era stato chiamato a febbraio per cercare di rialzare le sorti dei Lupi dopo una prima parte di annata molto difficile. I calabresi si sono piazzati al 16° posto con 35 punti ma questo non è bastato per evitare il play-out: nel doppio scontro con il Vicenza il Cosenza ha prevalso per 2-1 e ha centrato una salvezza su cui nessuno avrebbe scommesso.

La doppietta di Joaquin Larrivey nella fase iniziale del secondo tempo ha fatto esplodere di gioia dei i 20mila tifosi rossoblù presenti al Marulla e ha permesso a Bisoli di portare a compimento l'impresa per cui era stato chiamato, un obiettivo che poche settimane fa sembrava ormai sfumato ma è riuscito a centrare ugualmente.