Larrivey regala la permanenza in Serie B al Cosenza: doppietta nel playout, il Vicenza retrocede È il Lanerossi Vicenza la quarta squadra a retrocedere quest’anno in Serie C, andando a fare compagnia a Pordenone, Crotone e Alessandria. Nella partita di ritorno del playout il Cosenza vince per 2-0 grazie a una doppietta di Larrivey e conquista la salvezza.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Cosenza batte il Vicenza per 2-0 nella partita di ritorno del playout e resta in Serie B, in virtù della combinazione del risultato di stasera con quello dell'andata al Menti, quando vinsero i biancorossi per 1-0 grazie alla rete allo scadere di Maggio. È dunque la squadra allenata da Francesco Baldini a retrocedere in Serie C, andando a fare compagnia a Pordenone, Crotone Alessandria, classificatesi negli ultimi tre posti in classifica nella stagione regolare.

In uno stadio Gigi Marulla gremito in ogni ordine di posti, l'uomo del destino per i silani è stato Joaquin Larrivey: il 37enne attaccante argentino ha infatti messo a segno una doppietta, regalando al Cosenza il quinto anno di fila nella cadetteria. Torna invece in Serie C dopo appena due anni il Lanerossi Vicenza di Renzo Rosso.

Partita bloccata nel primo tempo, con poche occasioni da rete, le più pericolose per gli ospiti, che alla vigilia hanno a disposizione due risultati su tre. È il Cosenza a dover per forza vincere dopo la sconfitta dell'andata, peraltro in virtù del regolamento del playout ai rossoblù basterebbe qualsiasi successo, anche di misura, visto che gli uomini di Bisoli si sono classificati meglio del Vicenza al termine della stagione regolare, quartultimi contro terzultimi.

La gara si stappa ad inizio secondo tempo: dopo neanche un minuto Larrivey insacca una respinta di Contini su colpo di testa di Zilli e fa esplodere il Marulla. L'1-0 già salverebbe i padroni di casa, che poco dopo vanno vicini al raddoppio con Caso, mentre il Vicenza non riesce ad avere una reazione tale da spaventare Matosevic. A metà ripresa arriva il raddoppio per i calabresi, su rigore concesso per fallo di mano di Brosco: ‘El Bati' Larrivey trasforma il penalty e chiude la pratica playout. Si salva il Cosenza, retrocede il Vicenza.