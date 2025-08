Scoppia una rissa durante l’amichevole Betis-Como: pugni e schiaffi tra i giocatori, due espulsi

Doveva essere soltanto un'amichevole estiva, ma tra Como e Betis gli animi si sono scaldati più del dovuto: la squadra di Fabregas è a Cadice per le ultime battute prima dell'inizio della stagione ma la foga agonistica è già al massimo, tanto che alla fine del primo tempo è scoppiata una rissa in campo tra i calciatori. La partita è stata interrotta per qualche istante a causa di uno scontro violento fra Perrone e Fornals che ha acceso una lite collettiva in cui non sono mancati colpi proibiti come schiaffi al volto e qualche pugno.

I giocatori di Como e Betis vengono alle mani

Scene insolite per una semplice amichevole estiva a pochi giorni dall'inizio della stagione, dove non c'è niente in palio se non la volontà di testare le squadre. Eppure prima dell'intervallo la situazione tra Betis e Como è sfuggita di mano scivolando in una rissa violenta tra i giocatori che nessuno è riuscito a dividere. Tutto è cominciato dallo scontro a muso duro tra Perrone e Fornals, con l'ex giocatore del West Ham che ha addirittura rifilato uno schiaffo al suo avversario che ha risposto con un pugno.

Lo scambio violento tra i due ha innescato la rissa vera e propria che è stata complessa da sedare: qualcuno ha provato a dividere i litiganti, ma in realtà la lite si è ingigantita coinvolgendo per intero le due squadre e costringendo l'arbitro a sospendere l'amichevole per qualche minuto per poter ristabilire l'ordine. La partita era ormai uscita fuori dai binari e alla fine Fornals e Perrone sono stati anche espulsi dal direttore di gara per aver acceso la scintilla. Tutti i tifosi sono rimasti senza parole per le scene viste a Cadice in una partita che doveva essere soltanto una semplice amichevole ma che invece è degenerata fino ad arrivare allo scontro fisico.