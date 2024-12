Scontri violenti, un tifoso precipita dal settore ospiti: sospesa Heracles-Groningen Incidenti durante Heracles-Groningen, un tifoso ospite precipita dal secondo anello cadendo attraverso un buco nelle protezioni di plexiglass: la partita di Eredivisie viene definitivamente sospesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Scene di violenza durante il match della massima serie olandese tra Heracles e Groningen: la partita è stata definitivamente sospesa dopo che un tifoso è precipitato dal settore ospiti, cadendo attraverso il buco creatosi in una delle protezioni di plexiglass installate per proteggere gli spalti sottostanti e il campo dal lancio di oggetti.

Incidenti durante Heracles-Groningen: un tifoso ospite cade dal secondo anello

Gli incidenti si sono verificati nel finale del match, quando il risultato era sull'1-1: alcuni video girati dagli spalti mostrano figure incappucciate nella sezione ospiti dello stadio scontrarsi con i tifosi di casa, cercando anche di rompere i pannelli sottostanti, mentre si vedono bambini scappare in lacrime. Momenti di tensione altissima – con grande pericolo per tutti i presenti – che non hanno lasciato altra scelta all'arbitro Rob Dieperink se non quella di fermare la partita al 79′.

Ad Almelo, città dove gioca l'Heracles, sabato sera c'erano ancora una decina di minuti da giocare quando il direttore di gara ha ordinato ad entrambe le squadre di rientrare negli spogliatoi per non fare più ritorno in campo. La tribuna con i tifosi di casa posta sotto la sezione ospiti era già stata sgombrata in quel momento, dopo un fitto lancio di oggetti ed anche il contatto fisico, ma non c'erano più le condizioni per continuare.

Secondo Rob Toussaint, direttore generale dell'Heracles, il tifoso caduto aveva scavalcato una recinzione: "È stato ricoverato in ospedale, ma non sappiamo come sta", ha detto. Secondo Frank van Mosselveld, DG del Groningen, la persona in questione era cosciente e non avrebbe riportato conseguenze serie nella caduta.

I buchi nel plexiglass a protezione del settore ospiti durante Heracles-Groningen

La partita di Eredivisie definitivamente sospesa

Inizialmente, la partita sembrava poter riprendere alle 23:30 (era iniziata alle 21), dopo che anche il settore con i tifosi del Groningen era stato sgombrato. Entrambe le squadre e la Federcalcio olandese avrebbero voluto finire la partita la sera stessa, ma hanno dovuto aspettare il via libera delle autorità, che tuttavia non è arrivato.

La situazione infatti era ancora caldissima, visto che i tifosi ospiti non intendevano salire sui pullman perché volevano prima sapere di più sulla situazione del tifoso caduto, se stesse bene o meno. Si è quindi deciso "per motivi di ordine pubblico" di interrompere definitivamente la partita sul punteggio di 1-1. Sia per l'Heracles che per il Groningen, si trattava dell'ultima partita prima della pausa invernale. Non è ancora noto quando ci sarà il recupero della partita. Le due squadre restano dunque nei bassifondi della classifica di Eredivisie, rispettivamente 14sima e 15sima.