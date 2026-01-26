Scontri tra i tifosi del Metz e Lione, c’è una vittima: Dino, cane poliziotto stroncato da un infarto

A seguito degli scontri avvenuti domenica attorno allo stadio del Metz tra tifosi di casa e i supporters del Lione, si è registrato un decesso: si tratta di Dino, cane poliziotto di 5 anni, stroncato da un infarto. “E’ caduto in servizio, era uno di noi” il commosso comunicato dell’unità cinofila cittadina.

C'è una vittima a seguito dei duri scontri tra le tifoserie di Metz e Lione avvenuti domenica nel corso del match di Ligue 1. A comunicarlo è stata la polizia di Metz che ha denunciato la scomparsa di Dino, uno dei cani poliziotto addestrati per far fronte a questo tipo di situazioni. Il pastore belga di cinque anni è rimasto a terra, inerme, colpito da un infarto fulminante mentre svolgeva il proprio compito: "È caduto in servizio" si legge nel comunicato dove si è voluto però aggiungere un particolare importante: "Non è stato mai colpito nelle collusioni".

Il cordoglio della polizia francese per la scomparsa di Dino: "Era uno di noi"

"La perdita di Dino è un duro colpo per l'intera unità cinofila", ha scritto subito il sindacato francese Un1té sui suoi social media confermando la dipartita del cane a seguito dei disordini a margine del match di Ligue 1. "Colpisce profondamente soprattutto il suo istruttore, con il quale Dino ha formato una squadra operativa affiatata e impegnata, pienamente coinvolta nella missione. Era uno di noi". David Ghisleri, rappresentante del sindacato Alliance Police, ha voluto poi aggiungere un altro aspetto per svelenire il clima e spiegare bene le circostanze della scomparsa del povero Dino: "Due volte è entrato in contatto con i tifosi, ma senza essere stato colpito. E' molto importante specificarlo".

I disordini provocati dagli scontri dei tifosi del Metz e del Lione vicino allo stadio

Le cause della morte di Dino, pastore belga di 5 anni, sono state poi certificate in un infarto improvviso a seguito di stress, come riportato a seguito di una indagine apertasi per spiegarne i reali motivi del decesso. Il tutto è avvenuto a margine dei disordini scoppiati tra ultras mentre si dirigevano verso lo stadio di Metz per assistere alla gara di Ligue 1. Circa 100 supporter del Lione sono entrati in contatto con la parte più dura del tifo di casa, la "Horda Frenetik" facendo intervenire anche la polizia con le unità cinofile al seguito. Alla fine non ci sono stati feriti gravi tra i tifosi anche se si sono vissuti attimi di tensione attorno al Saint-Symphorien.