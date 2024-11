video suggerito

Scandalo in Premier, sospeso l’arbitro Coote: in un video insulta pesantemente il Liverpool e Klopp L’arbitro inglese David Coote è stato sospeso perché apparso in un video mentre insulta pesantemente il Liverpool e Jurgen Klopp. Sabato aveva arbitrato proprio i Reds contro l’Aston Villa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra del calcio si interroga cosa abbia spinto l'arbitro David Coote a pronunciare quelle parole in un video diventato virale subito sui social. Il direttore di gara, in Premier dal 2018, è apparso in un filmato mentre, in compagnia di un'altra persona definisce "me**a" il Liverpool e sembra parlare male di Jurgen Klopp. In una nota diramata dalla Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) si legge come l'organismo arbitrale fosse a conoscenza di due videoclip che sembrano essere state tirate fuori da persone vicine a Coote.

Il video potrebbe essere stato girato diversi anni fa, presumibilmente dopo l'arbitraggio di Coote nel 2020 al termine della sfida pareggiata 1-1 del Liverpool contro il Burnley. Al termine di quella partita Klopp si lamentò tantissimo di come avesse arbitrato Coote, che poi fa riferimento proprio ad alcuni episodi: "Ho dato una bella lezione quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown. Klopp mi ha accusato di mentire, è un co***one".

Klopp infuriato con l'arbitro Coote.

Il comunicato della sospensione

L'organismo arbitrale, alla luce di quanto è stato mostrato, ha dunque preso ufficialmente la propria decisione diramandola attraverso un comunicato ufficiale: "David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un'indagine completa. PGMOL non rilascerà ulteriori commenti fino al completamento di tale processo". Coote ha arbitrato l'ultima partita di Premier League del Liverpool proprio nell'ultimo weekend, ovvero sabato sera quando i Reds si sono imposti con il punteggio di 2-0 sull'Aston Villa di Emery.

Nel video in questione a Coote viene chiesto cosa pensi di Klopp e l'arbitro sembra rispondere: "Non ho alcun interesse a parlare con qualcuno così fo*****mente arrogante. Faccio del mio meglio per non parlargli…str***o tedesco". Frasi di questo tipo con definizioni di Klopp a dir poco pesanti con un linguaggio di certo senza filtri e poco appropriato riferiti evidentemente proprio a quel furioso post partita tra Liverpool e Burnley durante la ripresa del campionato nel pieno dell'emergenza Covid nel 2020. E di quel momento l'arbitro mostra la foto di quella partita dal suo cellulare.

L'arbitro David Coote.

L'arbitro Coote avverte di non condividere quel video

Il bruttissimo commento sul Liverpool si riferisce alla prestazione della squadra in una partita in cui Coote era il quarto ufficiale. Secondo quanto riferisce il The Guardian, l'amico, che sembra registrare la conversazione sul suo telefono mentre si trovavano in una sorta di salotto, continua a chiarire il concetto: "Per farla breve: Jürgen Klopp è uno str**o, il Liverpool è composto da fo**uti idioti". In un altro video poi, Coote sembra chiedere agli spettatori di non condividere la registrazione originale. "Per essere chiari, quell'ultimo video non può andare da nessuna parte, seriamente – e l'amico ribadisce -. È un arbitro della Premier League, non roviniamo la carriera di un tizio". Ma la frittata ormai era fatta.