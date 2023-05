Scandalo in Gran Bretagna, un intero stadio canta: “L’incoronazione te la puoi ficcare…” A pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, i tifosi del Celtic danno scandalo cantando a migliaia un coro che insulta il figlio di Elisabetta II e l’istituto monarchico che rappresenta.

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato 6 maggio avrà luogo presso l'Abbazia di Westminster a Londra l'incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra: un evento attesissimo non solo Oltremanica, con gli occhi del mondo puntati su uno dei momenti più sentiti dal popolo britannico. A dire il vero non esattamente da tutti, visto quello che è accaduto in occasione della finale della Coppa di Scozia tra Celtic e Rangers giocatasi a Glasgow a Hampden Park.

Carlo è erede al trono da 70 anni e dunque conosce bene le dinamiche che hanno portato domenica scorsa i tifosi del Celtic a insultare pesantemente lui e l'istituzione che rappresenta – la monarchia – nel corso della finale vinta per 1-o grazie alla rete segnata da Jota a fine primo tempo. Un coro molto eloquente si è levato dai settori dello stadio occupato dai sostenitori biancoverdi: "Puoi ficcarti l'incoronazione nel c**o". Sottinteso il destinatario: il figlio di Elisabetta II, prossimo Re di Gran Bretagna e del Commonwealth.

Non l'invettiva di qualche decina di persone, ma un canto potente, opera di migliaia di anti monarchici. Il sostrato della vicenda è atavico e riguarda il settarismo religioso, che vede i tifosi del Celtic – cattolici – fieramente opposti a quelli dei Rangers, protestanti e di conseguenza filomonarchici, visto che il Re d'Inghilterra è anche il capo della chiesa anglicana, nome assunto dalla chiesa britannica dopo la separazione dalla chiesa cattolica romana nel XVI secolo.

Mettendo tutto questo in uno stadio, si ottiene una miscela di tifo e fede religiosa che può produrre cori come quello sentito a Hampden Park. Con questo background, molte persone Oltremanica si indignano ma nessuno si stupisce. Del resto non è la prima volta che i tifosi del Celtic fanno sapere in maniera molto chiara il loro pensiero sulla monarchia: durante le commemorazioni per la morte della Regina Elisabetta II, avevano fischiato rumorosamente il minuto di applausi prima della partita contro il St Mirren. Inoltre avevano cantato "se odi la famiglia reale, batti le mani", mentre esponevano striscioni antimonarchici.