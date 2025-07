Scandalo doping in Bolivia e alle qualificazioni Mondiali 2026: la classifica può essere riscritta

La Bolivia è accusata di doping e rischia una penalizzazione alle Qualificazioni per i Mondiali 2026: due calciatori sono risultati positivi ai controlli e la CONMEBOL valuta una sanzione che complicherebbe la strada per la Verde ai play-off.

La Bolivia è accusata di doping e rischia una penalizzazione alle Qualificazioni per il Mondiali 2026. A due partite dalla fine delle qualificazioni del girone sudamericano per la Coppa del Mondo del prossimo anno, la Verde è finita al centro di una scandalo che potrebbe escluderla dalla corsa ai playoff perché la CONMEBOL sta valutando la possibilità di sanzionarla con sette punti di penalizzazione.

Due calciatori, Ramiro Vaca e Boris Céspedes, sono risultati positivi al controllo antidoping dopo la partita contro l'Uruguay del 25 marzo 2025 e ora, insieme ad altri due giocatori, sono sotto inchiesta. Una vicenda che complicherebbe la corsa dei boliviani ai play-off per accedere al torneo il prossimo anno.

Bolivia accusata di doping: rischia una penalizzazione alle Qualificazioni per il Mondiali 2026

La nazionale boliviana si trova al centro delle polemiche dopo che due giocatori sarebbero risultati positivi ai controlli antidoping a seguito della partita del 10 ottobre 2024 contro la Colombia disputata a El Alto. I giocatori avrebbero assunto farmaci per alleviare gli effetti dell'altura della città boliviana.

Il giornalista argentino Adrian Magnoli ha sganciato la bomba e la fonte di questa rivelazione sarebbe un insider affidabile all’interno dello staff tecnico colombiano: secondo le indiscrezioni i casi di doping non riguarderebbero solo la sfida con la Colombia, ma anche quelle con Cile e Uruguay. Nonostante i sospetti e le domande, da parte degli alti uffici di FIFA e CONMEBOL regna il silenzio sulla vicenda.

La storia è esploda dopo che i nomi di Boris Cespedes e Ramiro Vaca sono apparsi sui risultati dei controlli antidoping e potrebbero esserci altri calciatori coinvolti.

L'unico a parlare di questa situazione è stato Cespedes, che ha rotto il silenzio e ha confessato di aver fatto uso di una sostanza vietata per alleviare gli effetti dell’altitudine in occasione del pareggio con l’Uruguay del 3 marzo 2025. Il calciatore non sta più scendendo in campo in maniera volontaria in attesa di una decisione da parte della FIFA, che potrebbe sanzionarlo con una squalifica fino a due anni.

Come cambia la classifica delle Qualificazioni per il Mondiali 2026 in Sudamerica

Se dovesse essere sancita la penalizzazione per la Bolivia, la classifica delle Qualificazioni per il Mondiali 2026 in Sudamerica cambierebbe in maniera clamorosa e rimetterebbe in gioco sia il Perù che il Chile per il settimo posto che vale i play-off intercontinentale.