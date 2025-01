video suggerito

Scamacca torna tra i convocati dell'Atalanta dopo sei mesi: è la prima chiamata dopo l'infortunio Sei mesi dopo il terrificante infortunio Scamacca può tornare in campo: Gasperini lo ha convocato per la partita di campionato contro il Torino della prossima giornata.

A cura di Ada Cotugno

Gianluca Scamacca può finalmente vedere la luce alla fine del tunnel: sei mesi dopo il bruttissimo infortunio che gli ha fatto saltare tutta la prima parte della stagione torna finalmente tra i convocati di Gasperini per la prossima partita di campionato, un passo importante prima del rientro in campo in pianta stabile. Ad agosto si era distrutto crociato, collaterale e menisco, un infortunio terribile che lo ha costretto a fermarsi per metà anno ma dal quale è riuscito a uscire.

Con grande gioia dei tifosi il suo nome è apparso nella lista dei convocati della partita contro il Torino. Di sicuro non sarà titolare, dato che è soltanto la prima chiamata dopo il brutto problema fisico, ma potrebbe scendere in campo per qualche minuto nel secondo tempo per riprovare l'ebbrezza di giocare una partita dopo così tanto tempo.

La prima convocazione di Scamacca dopo l'infortunio

Il peggio è ormai passato e ora l'attaccante dovrà solo pensare a mettere minuti nelle gambe per centrare la sua prima presenza da titolare in questa stagione. In Serie A non ha praticamente mai giocato: Scamacca si è distrutto il ginocchio nel precampionato, nel corso di un'amichevole contro il Parma che per lui è stata l'inizio della fine: ha riportato la rottura del legamento crociato e del legamento collaterale, oltre ad alcuni danni al menisco che hanno richiesto un'operazione d'urgenza.

Da quel giorno sono passati sei lunghi mesi, tra dolorose riabilitazioni e il ritorno alla normalità che sembrava sempre lontano. Ma contro il Torino l'attaccante potrà finalmente sedere in panchina, con la certezza che presto toccherà a lui scendere in campo con l'Atalanta. Potrebbe essere lui l'arma in più della Dea nel girone di ritorno: per Gasperini è come se fosse un nuovo acquisto, un fattore da non sottovalutare visto il calendario pieno di impegni che adesso potrà affrontare con un tassello in più.