Scamacca fa subito volare l’Atalanta: doppietta al Monza steso 3-0 dalla squadra di Gasperini

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta stende il Monza con un netto 3-0. Scamacca protagonista assoluto del match con una doppietta (tripletta se non fosse stato annullato il gol dal VAR ndr). L'ex attaccante del West Ham è stato sublime durante tutta la partita. A sbloccare le marcature era stato però inizialmente Ederson. Nel mezzo anche un altro gol annullato, questa volta a Koopmeiners.

L’esultanza di Scamacca dopo la doppietta contro il Monza.

Primo tempo travolgente da parte dell'Atalanta

Il dominio assoluto dell'Atalanta nel primo tempo è certificato dal risultato parziale di 2-0. Gasperini lancia dal primo minuto De Ketelaere e Scamacca che risulteranno poi decisivi nei primi 45 minuti. La Dea è armonica, costruisce bene le trame di gioco offensive ma senza evitare comunque di subire qualche attacco di troppo da parte del Monza che con Birindelli va vicino al vantaggio. Ma subito dopo sale in cattedra l'Atalanta che prima sfiora il gol del vantaggio con Koopmeiners e Zappacosta, poi il gol lo trova con Scalavini ma viene annullato dall'arbitro per una posizione di fuorigioco.

E allora ci pensa Ederson a portare definitivamente in vantaggio i suoi. L'ex Salernitana è bravo a sfruttare al meglio una mischia in area di rigore brianzola mettendo in rete la palla del momentaneo 1-0. La squadra di Palladino subisce il colpo ma reagisce e va vicina al pareggio grazie a una conclusione di sinistro a giro di Colpani: Musso respinge, Ciurria manda fuori da pochi passi ma era in fuorigioco. Prima del fischio finale dei primi 45 minuti è così Scamacca a regalare il 2-0 alla Dea con un colpo di testa perfetto su cross altrettanto al bacio di Ruggeri che consente all'ex West Ham di segnare il suo primo gol con i bergamaschi.

Nel secondo tempo Scamacca fa pure doppietta

Nel secondo tempo l'Atalanta ha provato a recuperare ma l'onda d'urto della Dea è stata impressionante. E infatti arriva subito il 3-0. De Ketelaere crea spazio per Scamacca che va incontro e riceve palla da Koopmeiners, controllo orientato e conclusione che non lascia scampo a Di Gregorio. Doppietta per l'attaccante arrivato dal West Ham che mette la ciliegina sulla torta a una prestazione davvero importante.

Subito dopo Koopmeiners vince un rimpallo in area e tocca la palla con un braccio, poi calcia e segna ma l'arbitro annulla. È un'Atalanta pazzesca a cui viene annullato un altro gol, questa volta a Scamacca, che si vede negare la possibilità di fare tripletta. Dopo una girandola di cambi la partita è praticamente finita e senza problemi la Dea controlla il match e si porta a casa la partita con un netto 3-0.