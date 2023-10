Scaloni lancia la sfida a Spalletti per Soulé: preconvocato dall’Argentina con l’Italia sullo sfondo Matias Soulé corteggiato dal Ct Luciano Spalletti è stato preconvocato dall’Argentina di Scaloni. L’ex tecnico del Napoli spera che il talento di proprietà della Juve possa sfruttare le origini italiane di sua madre per scegliere di giocare con la nazionale azzurra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Luciano Spalletti era andato a fare visita al quartier generale del Frosinone salutando l'amico e collega Eusebio Di Francesco. L'occasione per il Ct dell'Italia di osservare da vicino i ragazzi dell'ex allenatore della Roma che in terra ciociara ha ritrovato entusiasmo e soprattutto punti. L'inizio roboante del Frosinone, nonostante il tremendo ko in rimonta contro il Cagliari di domenica scorsa da 0-3 a 4-3, ha lasciato senza parole anche lo stesso Spalletti che ha osservato da vicino un grande protagonista di questo inizio campionato: Matias Soulé.

L'argentino è in prestito dalla Juventus che ha voluto sfruttare questa stagione senza coppe europee per far crescere i propri giovani altrove per non relegarli alla panchina visti i pochi impegni in calendario. Il giovane fantasista ha risposto subito con cinque gol e un assist in otto partite giocate. Per questo e altro è entrato nei progetti di Luciano Spalletti. Il Ct dell'Italia starebbe pensando di convocarlo con l'Italia sfruttando le origini italiane della madre di Soulé. Scaloni ha pensato bene di preconvocarlo ancora una volta con l'Argentina.

Nelle precedenti occasioni il Ct dell'Albiceleste campione del mondo in carica aveva chiamato Soulé per due stage ma senza farlo mai esordire in nazionale maggiore. Ecco perché Spalletti, senza quella presenza ufficiale con l'Argentina dei grandi, può ancora sperare che il giocatore di proprietà della Juventus possa cambiare idea. Non sarà facile però dato che il giocatore sin da bambino pare avesse il sogno di giocare un giorno proprio con la Nazionale argentina. Spalletti però strizza l'occhio e dopo Retegui un altro italo-argentino potrebbe far parte degli azzurri.

Non c'è ancora nulla di certo, visto che si tratta di una preconvocazione da parte di Scaloni chiaramente non vincolante. La scelta finale su Soulé verrà fatta più avanti, quando l'Argentina sarà più vicina alle partite del 17 e 22 novembre contro Uruguay e Brasile. Spalletti avrebbe bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche nella sua Italia capace di far cambiare passo alla squadra in attacco ed essere imprevedibile con le difese avversarie. Non resta altro che aspettare e capirà chi la spunterà alla fine tra Scaloni e Spalletti.