Soulé esplode in una domenica di ottobre: doppietta da fenomeno, la Juventus gode Matias Soulé ha messo a segno una splendida doppietta nel primo tempo di Cagliari-Frosinone: la Juventus si gode il talento del 20enne italo-argentino, che tra qualche mese potrebbe tornare a Torino per recitare una parte da protagonista. Intanto il Ct Spalletti sta provando a convincerlo a scegliere la maglia azzurra.

A cura di Paolo Fiorenza

Man mano che lo si vede giocare – con sempre maggiore padronanza e fiducia nei propri mezzi – appare sempre più chiaro che Matias Soulé è un predestinato ad un grande futuro: la doppietta segnata oggi nel primo tempo che il suo Frosinone sta giocando a Cagliari assomiglia ad un sigillo di qualità che il ragazzo di Mar del Plata potrebbe ricordare per tutta la vita. Davvero bello in particolare il secondo gol, segnato al termine di un'azione personale. Circa il talento del 20enne attaccante, dubbi ce n'erano pochi, ora arrivano anche numeri pesantissimi a certificarlo.

Con le due reti di oggi, il ruolino stagionale di Soulé dice ben 5 gol realizzati in 8 partite giocate col Frosinone, di cui 4 nelle ultime 3. Assieme alla squadra ciociara, gode ovviamente anche la Juventus, che la scorsa estate ha dato il calciatore in prestito secco – conservandone dunque il controllo – e ne osserva attentamente i progressi. Pilastro inamovibile della formazione di Di Francesco, che lo schiera sulla destra dell'attacco, Matias potrebbe tornare tra qualche mese a Torino già pronto per recitare una parte da protagonista in un top club.

È proprio grazie alle prodezze di Soulé che il Frosinone naviga finora in acque abbastanza sicure: in caso di successo odierno a Cagliari, potrebbe spostarsi nella parte sinistra della classifica. Sul calciatore di proprietà della Juventus si era espresso così il tecnico Eusebio Di Francesco prima dell'inizio della partita dell'Unipol Domus: "È un piacere allenarlo, non smetterebbe mai di calciare e divertirsi, devo mandarlo via dal campo e questa è la cosa più bella. Noi dobbiamo essere bravi a non toglierla".

C'è anche qualcun altro che osserva interessato i clamorosi progressi di Soulé ed è Luciano Spalletti: il Ct dell'Italia qualche giorno fa ha fatto visita al Frosinone e sta continuando il suo pressing per convincere il giocatore – che ha anche passaporto italiano grazie al fatto che la madre è discendente di emigranti italiani – a scegliere la maglia azzurra rispetto a quella albiceleste dell'Argentina.